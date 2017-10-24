"Алтай-Пригород" отменил два летних маршрута, подробности сообщаются на сайте перевозчика.
Так, с 30 октября перестанет ходить пригородный поезд №6384 "Барнаул — Овчинниково" (отправление в 8:10) и №6383 "Овчинниково — Барнаул" (отправление в 15:05).
С 1 ноября перестанет ходить электричка №6224 "Барнаул — Заринская" (отправление в 8:26). С этого же дня по воскресеньям будет ходить пригородный поезд №6227 "Заринская — Барнаул" (отправление в 14:43).
Уточнить информацию можно в пригородных кассах или по телефону: (3852) 29-21-68.
Комментарии
не для всех электричек хватает зимних колесных пар?)))