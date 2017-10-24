Фото: Mash
Подробности трагедии, связанной с тем, что в Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев, сообщил "Коммерсант".
Издание, ссылаясь на свои источники, указывает, что офицера Росгвардии, служившего в отряде 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения, должны были уволить за нарушения. В этой связи он намеревался выяснить отношения с офицером, который подал ходатайство о его увольнении.
Отмечается, что старший лейтенант, являющийся уроженцем Дагестана, употребил спиртное, взял пистолет-пулемет и отправился к сослуживцу.
Первой жертвой кровавой трагедии стал командир взвода, который преградил ему путь. После этого были расстреляны трое рядовых бойцов, прибежавших на звуки выстрелов.
К месту ЧП прибыла группа спецназа Росгвардии. Старший лейтенант завязал перестрелку со спецназовцами и был ликвидирован.
Сам кровавый инцидент произошел 23 октября около 16:00 в станице Шелковская Чеченской республики.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Комментарии
Аккурат в годовщину террористического акта на Дубровке ("Норд-Ост" в октябре 2002 года, который почему-то ни кто не вспомнил?
При чем тут давно грохнутый бараев и пьяный даг?
И опять они.
Старшому эти воспоминания нужны?! Ведь у него одни победы и достижения...
400 тысяч таких паразитов по России....Защищают режим....Ничего другого делать не умеют.....
Перед этим лейтенант выпил, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику.
Порядки в нацгвардии....
Опора режима! Лучшие из лучших!
всякие "Рос" службы иногда глючит, все в пределах нормы. То роскомнадзор себя заблокирует, то росгвардеец своих сослуживцев постреляет...
Гарант специально создавал Нацгвардию из нацменьшинств с окраин, чтобы в случае массовых протестов митингующих резали и стреляли без моральных дилемм и рефлексии?
давно было дело прошлое, помню срочную они вообще отмороженные на всю голову и это мягко сказано, а то пришьют статью за разжигание...
Про "Норд-Ост" тоже кстати очень заинтересовало. Весь день вчера ждал , что хоть кто-нибудь где-нибудь...
Но даже в бегущей строке не было
Демос-кратос в действии