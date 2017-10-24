14 художественных руководителей российских театров заподозрили в выписывании гонораров самим себе из бюджета. Такое заявление сделали в некоммерческой организации "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" в понедельник, 23 октября.
"Мы проверили коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга — всего около 135, выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров. Как минимум 14 худруков получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег. В большинстве случаев это происходит с одобрения департамента культуры Москвы или Минкульта РФ", — сообщили в организации.
В числе худруков называются Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Олег Меньшиков, Константин Райкин и Кирилл Серебренников.
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Например, про Юрия Куклачева сообщается, что его "Театр кошек" арендует складские помещения у сына Юрия Куклачева. Олег Табаков и Олег Меньшиков за актерскую игру в своих театрах зарабатывали более чем по 600 тысяч рублей в месяц, Надежда Бабкина — 520 тысяч в месяц.
"Как минимум 14 театров в 2013–2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн рублей, со своими собственными руководителями – с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок", — сказано в релизе "ТИ — Р".
Кстати, "Трансперенси Интернешнл — Р" влючена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.
Комментарии
Ложь откровенная! Ни о каких махинациях в расследовании нет ни слова. Там говорится о конфликте интересов!!!
не...ну ладно мы виолончели оплачиваем...
-но с кошками -это уже перебор...
Артисты уровня Меньшикова и Бабкиной должны быть долларовыми миллионерами, а не приворовывать на пропитание из казны.
Пошумят и простят. Бюджет. что с ним церемониться.
Артисты-люди с тонкой душевной организацией. Они эмоциональны, ооочень ранимы, не от мира сего.
Так они про себя говорят, а по мне-обыкновенные хапуги, некоторые просто воры. Есть исключения, но они есть и среди людей с менее тонкой душевной организацией.
Однако. Дело врачей в истории было. Теперь видимо -Дело артистов пришло время сфабриковать.
Покушение на скрепы!
Признать организацию «Трансперенси Интернешнл — Россия» иностранным агентом и выгнать из РФ.
преступная машина разогналась в россии до невиданных миру масштабов. вертикаль воровства раздула маховики кровожадности и алчности во всех сферах деятельности местной ылиты. когда это закончится? а никогда. всё это будет продолжатся и нарастать до скончания веков или их государства.
Режиссеры из списка TI уже начали комментировать громкое заявление об отмывании средств.
Геннадий Хазанов, художественный руководитель Московского театра эстрады, подтвердил РБК, что привлекался в качестве актера в постановки своего же театра. Сумму контрактов он не назвал. "Бухгалтерией занималась прошлая администрация театра. В театре я работаю как художественный руководитель, со мной заключались контракты как с актером дополнительно, когда я играл в спектаклях", — рассказал Хазанов.
почему этот вопрос поднимает Трансперенси Интернешнл — Россия", а не те кому это по долгу службы положено....
Кто бы сомневался...
Душа артиста такая ранимая.....
Всегда готовы написать письмо в чью то защиту, ну или в осуждение...
А с другой стороны, деньги ведь бюджетные, в понимании россиянина - ничьи.
А семейство Масляковых ещё не проверяли?
"Автономная некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года."
Какого лешего заключения какой-то запрещенной организации печатаются в топе новостей? Гнать их взашей!
Это страшная коррупция. Примитивная по своей форме. Культурная мафия. Где специально открываются лазейки для увода денег. А здесь уже и не лазейки. Арки триумфальные. Как у Сердюкова в армии. Как у Чубайса в Сколкове. Как везде по России. Все эти преступления имеют конкретные имена. Их все знают. И перекрыть их - два пальца об асфальт. Только ниточки тянутся на верх. В темноту. там преступники.
Эмигрировать пора опять настала.... Эх Брайтон,встречай сынов изгнанников.
Всех театральных деятелей, кто за Путина и Россию, объявили ворами и казнокрадами. Пиндосы такие пиндосы. Эту Трасперенси Интернешнл давно пора признать нежелательной организацией и выгнать из страны
Если б деньги были негосударственные, но деньги бюджетные по сути это воровство. Несколько лет назад такое в городских комитетах выявили, тогда долго размышляли стоит направлять материалы в прокуратуру, но учитывая, что фигуранты продолжают трудиться, дело спущено на тормозах.