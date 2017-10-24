Контрактник из России, проходивший службу в Армении, нечаянно застрелил сослуживца после занятий на полигоне, после чего застрелился сам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"23 октября на полигоне Алагяз при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте ЧП работает комиссия Южного военного округа.
Напомним, накануне стало известно еще об одном подобном происшествии – офицер Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне в станице Шелковская.
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В конце сентября на полигоне в Амурской области военнослужащий срочной службы расстрелял сослуживцев. Трое были убиты, двое ранены.
Комментарии
нечаянно
да заметают следы просто напросто,и откуда у него лишние патроны в магазине то взялись?обычно на палигоне выдают патроны в определеном количестве и лишних остаться никак не должно,а щас чтоб задницы прикрыть нам втирают дичь такую,спецом походу вальнул первого,ну а там либо стрелка сами вальнули или он сам себя
Куда он оружие сдавал на полигоне?