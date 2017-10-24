Фото: om-saratov.ru
Житель Зонального района Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство своей гражданской жены и причинение тяжкого вреда здоровью ее знакомому.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено на почве ревности вечером 28 мая текущего года, когда обвиняемый вернулся домой с вахтовой смены и увидел свою сожительницу с другим мужчиной.
"Из чувства ревности он на крыльце своего дома в Зональном районе ножом нанес несколько ударов по телу 24-летнему мужчине, который пришел в дом совместно с его фактической супругой. Потерпевший смог оказать сопротивление и убежал с места происшествия.
После этого обвиняемый догнал свою 30-летнюю сожительницу, повалил ее на землю и нанес несколько ударов по телу имеющимся при себе ножом", — уточняют обстоятельства кровавой трагедии в СКР.
Женщина скончалась на месте происшествия. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Комментарии
Молилась ли ты на ночь ?
Ф дружественной Сирии такую женчину камнями забросали бы...
В дружеской Сирии нет понятия Гражданский брак. Его бы самого на ремни распустили.