Совсем недавно школа этико-эстетического воспитания радушно распахнула двери перед своими воспитанниками в Барнауле. Программа обучения здесь обширная и разноплановая, но теперь помимо занятий, входящих в курс обучения, ШЭЭВ предлагает барнаульцам серию семинаров и мастер-классов для взрослых и детей "Все об эстетике" по ряду направлений. В их числе — психология семейных отношений, ораторское мастерство, этикет, мобильная фотография, мода, стиль и имидж, питание для красоты.
В октябре на первом занятии для взрослых и юных гостей Школы прошли микроуроки по стилю, имиджу и ораторскому мастерству. Искусно переплетая теорию с практикой, преподаватели вовлекли в процесс не только детей, но и взрослых. Педагоги не смогли не отметить, что дети уже с нетерпением ждут очередного занятия и искренне делятся своими эмоциями по этому поводу.
Познакомиться ближе с возможностями школы может каждый – по субботам и воскресеньям здесь проходят бесплатные ознакомительные занятия. До конца ноября у всех желающих еще есть возможность присоединиться к группам слушателей и записаться на комплексные программы школы этико-эстетического воспитания. Предварительная запись в связи с ограниченным количеством мест в группе обязательна.
Школа этико-эстетического воспитания
Барнаул, просп. Красноармейский, 58б, ТЦ "Эдем"
тел. 8-906-196-35-74
instagram.com/sheevsheev/