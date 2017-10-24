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Житель Барнаула, который из чувства ревности выстрелил в 26-летнего знакомого своей супруги, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.
Преступление было совершено ночью 7 августа у подъезда одного из многоквартирных домов.
"Обвиняемый на почве ревности выстрелил из бесствольного пистолета в 26-летнего знакомого своей супруги. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, он доставлен в медицинское учреждение. Указанные действия способствовали сохранению жизни молодого мужчины", — отмечают в региональном управлении Следственного комитета.
Также в ведомстве уточняют, что медикам не удалось сохранить мужчине полноценное зрение.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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