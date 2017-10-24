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Ревнивый барнаулец сделал инвалидом по зрению знакомого своей жены

, ИА "Амител"
Теперь горожанина ждет суд по обвинению в покушении на убийство мужчины

Фото: forum.ribca.net

Житель Барнаула, который из чувства ревности выстрелил в 26-летнего знакомого своей супруги, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.

Преступление было совершено ночью 7 августа у подъезда одного из многоквартирных домов.

"Обвиняемый на почве ревности выстрелил из бесствольного пистолета в 26-летнего знакомого своей супруги. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, он доставлен в медицинское учреждение. Указанные действия способствовали сохранению жизни молодого мужчины", — отмечают в региональном управлении Следственного комитета.

Также в ведомстве уточняют, что медикам не удалось сохранить мужчине полноценное зрение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.10.2017 10:58
acdc

Да что ж за новости сегодня? Чёс осенний начался?

0  0
24.10.2017 11:02
- гость -

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о приеме в гражданство РФ с требованием принесения присяги. После церемонии российские паспорта получат 62 человека, а также их дети, сообщается на официальном портале правовой информации.

В этот раз, как следует из указа, новыми гражданами России станут 62 человека, родившихся на территории бывших советских республик и Афганистана.

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