Шесть кандидатов подали документы на участие в конкурсе на замещение главы Бийского района. Имена опубликованы на сайте районной администрации.
Итак, на конкурс заявились шесть кандидатов:
- Якуба Евгений Алексеевич;
- Трухин Владимир Федорович;
- Шабалин Алексей Васильевич;
- Беляев Александр Федорович;
- Стукалова Татьяна Васильевна;
- Гузеев Олег Викторович.
Алтайский политтехнолог Константин Лукин в беседе с порталом Amic.ru высказал мнение, что основная борьба развернется между Якубой и Гузеевым. Первый возглавлял Бийский район с 2010 года до мая 2017 года. Краевая власть от него дистанцировалась, как и партия "Единая Россия". На сентябрьские выборы в гордуму Бийска он шел как самовыдвиженец, но его регистрация была отменена из-за нарушений в документах.
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Справедливоросс Гузеев — один из самых политически сильных оппозиционеров городской думы Бийска, более 10 лет он занимал пост заместителя председателя думы. И он также не идет на этот конкурс как представитель партии "Справедливая Россия".
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Остальные кандидаты также имеют опыт чиновничьей работы. Владимир Трухин руководил администрацией Усятского сельсовета, Татьяна Стукалова — администрацией Сростинского сельсовета, Александр Беляев занимал пост замглавы Бийского района, руководил управлением районной администрации по экономическому развитию. Алексей Шабалин состоял в Общественной палате Бийского района.
Глава района будет избран в ноябре.
Комментарии
У каждого в голове по-любому звучит знакомым гнусавым голосом: " ТЫ ИЗБРАННЫЙ!!! "