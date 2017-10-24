Фото: retail-loyalty.org
"Почта России" через пять лет надеется сократить срок доставки посылок до 36 часов, заявил гендиректор госкомпании Николай Подгузов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов", — сказал он, уточнив, что такой результат может быть достигнут в пятилетний период.
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Также Подгузов подчеркнул, что граждане России все более требовательны к услугам по доставке посылок, а значит, необходимо удовлетворять эти требования.
Комментарии
Для начала наймите работников, и сократите время ожидание людей в очередях.
Время доставки у почты более менее нормальное стало. Но вот качество обслуживания ужас. Не над тем работаете.
а еще не плохо бы, чтобы почта занималась прежде всего почтовыми услугами, а то пенсии, продажа проездных и прочая непочтовая нечесть - придешь и фиг письмо/посылку отправишь/получишь когда толпа бабок в это же окно за проездными и пенсией стоит... ну или по разным окнам развести почтовые и непочтовые услуги
Ой мамо... Последний визит на почту по рабочей необходимости: из пяти окошек отделения два отданы под Почта Банк. Сидят две девицы, пардон, не делая нихрена. За все время, что я там была, к ним подошло 2 (два!) человека. Из оставшихся трех одно окно не работает. Отделение маленькое, присесть фактически негде. Люди стоят. Беру талон, и понимаю, что до меня по номерам .. больше 50 человек. А дальше начинается цирк с конями - два окошка работают так: вызывается очередной, все ждут. Очередного нет (ну понятно, люди, взяв талончик и подождав сколько-то, просто уходят, плюнув на все), Время идет. Очередного нет. Потом "выкликается" следующий. История повторяется. И так по 5-10 очередных "в нетях". Время идет. Потом кто-то таки находится, на обслуживание уходит масса времени. Потом опять оператор сидит, очередь ждет, время идет. В итоге больше часа. И эти люди рассуждают о требовательности "граждан России"(((
блин куда на почтовое отделение на Балтийской 2 жаловаться?
посылка может и доходит быстро, но потом она валяется в отделении потому что не хватает работников разобрать все это.
Если почта нашей необъятной родины сможет сделать хотябы 3 дневную доставку по стране от городских клиентов с рук на руки, это будет огромным достижением
Но для этого нужно дать людям возможность получить за работу адекватную зарплату, урезав кошельки зажравшегося руководства
Возможно ли это сегодня? Сомнительно
24.10.2017 11:47
В
Вы это о чем? У меня письмо до соседней улицы шло ... та-дам... полтора месяца)))
24.10.2017 11:47
В
Если почта нашей необъятной родины сможет сделать хотябы 3 дневную доставку по стране от городских клиентов с рук на руки, это будет огромным достижением
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А в больницах начнут бесплатно вылечивать все заболевания которые возможно вылечить. Потом дороги по людски сделают и тротуары. Налоги и поборы снизят. Ну и я пойду голосовать за Путина
создайте нормальные условия для работников!
как доставляются посылки, лично меня устраивает
24.10.2017 12:08
- гость -
Нереальная фантистика.
Получил налог на квартиру, вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вот я точно не пойду за Путина голосовать!
Вчера зашла на ГЛАВпочтамт. Купить льготный проездной на ноябрь. По талончикам очередь больше 50 человек! Работало одно окно №3. Потратила 50 минут!
Витек, региональные власти налог на недвижимость регулируют и минэкономразвития
12.08 ваши мечты да в нашу реальность