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Пожар произошел ранним утром 24 октября в неэксплуатируемом здании на территории Железнодорожного района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 04:00. "В 04:12 (мест.) пожар локализован, в 04:22 (мест.) ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 31 человек личного состава и 9 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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