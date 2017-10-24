Студент АлтГТУ стал призером суперфинала олимпиады по математике

Студент факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Артем Фаст (направление "Программная инженерия") стал призером суперфинала международной интернет-олимпиады по математике. Он стал обладателем диплома первой степени и серебряной медали.
Международная интернет-олимпиада по математике проходила 16-18 октября на базе Ариэльского университета в Израиле.
Всего дипломами и медалями награждены 49 участников личного первенства суперфинала. Студент АлтГТУ становился финалистом всех этапов олимпиады.
Открытую международную студенческую интернет-олимпиаду по математике 2017 года проводил Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования и научно-исследовательский институт мониторинга качества образования.
Список призеров размещен на сайте.
Комментарии
ФИО зесекречены? Чтобы мозги не украли?
24.10.2017 12:19
- гость -
ФИО зесекречены? Чтобы мозги не украли?
Артем Фаст
Учитесь читать материалы)
Фаст - фамилия известная в Барнауле
Может хоть теперь однокурсницы давать начнут
iOne - один в электронном мире)
Молодец!