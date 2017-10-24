Студент АлтГТУ стал призером суперфинала олимпиады по математике

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Выборы 2017

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Да. Я ее сторонник и считаю, что она достойна, как минимум, идти на выборы

Да. Она, может, не идеальный кандидат, но хоть что-то новенькое

Да. Но не за нее, а как бы "против всех" в ее лице

Да. Но только потому, что она — женщина, а ведь женщин кандидатов на выборах в России давно не было

Нет, конечно! Какая Ксения Собчак?!? Пусть ведёт свои ток-шоу

Нет. Я не против лично нее, но у нее все равно мало шансов.