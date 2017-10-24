Минпромторг подготовил законопроект об ужесточении правил для владельцев фальсификата и контрафакта. Это должно помочь в борьбе с подделками люксовых брендов. Подробности сообщают "Известия".
Ведомство планирует с 1 июля 2018 года установить новый порядок уничтожения фальсифицированных одежды и обуви.
По разработанному Минпромторгом законопроекту на владельцев контрафакта и фальсификата планируется возложить новую ответственность, а именно вменить им в обязанности оплачивать хранение, транспортировку и уничтожение продукции на территории России.
По данным Минпромторга, совокупный размер теневого рынка товаров легкой промышленности достигает 1 трлн рублей.
Комментарии
эх как же куры теперь без сумочек поддлельных ходить будут ммммммммммм....
Это чтоб челядь в автобусах в "долчегабане " не каталась...