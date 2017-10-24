Фото: perepel-krym.ru
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Барнауле во вторник, 24 октября, выездное совещание по профилактике правонарушений и экологической безопасности, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
На совещании будет присутствовать полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также губернаторы сибирских регионов.
Скорее всего, помимо Александра Карлина, на встрече будет глава Республики Алтай Александр Бердников, а также глава Хакасии Виктор Зимин. Местные СМИ, впрочем, уже анонсировали визит Зимина в Барнаул.
Ожидается, что на совещании обсудят дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемые органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления.
Комментарии
Опять всё перекроют. Ехали бы вы лучше в Белокуриху.
до выборов у нас еще много кто появится
Получил налог на квартиру, вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вот я точно не пойду за Путина голосовать!
Бедные ребята из силовых ведомств, уже вторую неделю усиленно готовятся к таенству