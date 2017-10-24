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Барнаульская школьница может сесть на 20 лет за сбыт наркотиков

, ИА "Амител"
Преступным бизнесом девочка-подросток занималась несколько месяцев

Фото: praktika.ru

Ученица 11-го класса задержана в Барнауле за сбыт наркотиков — преступный бизнес школьница вела на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция задержала подозреваемую накануне.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте наркотических, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в значительном размере.

Санкция этой статьи УК предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.10.2017 11:53
- гость -

так еще и производила сама??хаа что за статья то ну ладно хранение и сбыть!иль коноплю садила на деревне у дедушки и делала с нее на продажу)))

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24.10.2017 12:02
Адвокат

Если ей нет 18 лет то потолок 10 лет. Зачем вводите людей в заблуждения. Сейчас последует явка с повинной, деятельное раскаяние. Пол, возраст, хорошая характеристика из школы тоже сыграют роль положительную. Ну лет 5 могут навертеть. И дай бог условно.

0  0
24.10.2017 12:19
- гость -

Адвокат, ты наверное хотел сказать: "Не дай бог условно". Такие безмозглые курицы возле школ малолеткам насвай дают попробовать. Показательный процесс сделали бы чтоб другим мозги на место поставить.

0  0
24.10.2017 12:19
Адвокату

24.10.2017 12:02
Адвокат Клеймо на лоб на всю жизнь... Аукаться попозже начнет то там то там носом ткнут.

0  0
24.10.2017 12:37
Diver

Расстрелять! Ибо коноплю раскладывать, это не из оборонсервиса деньги тырить...

0  0
24.10.2017 12:51
гость

У нас за торговлю наркотиками дают больше, чем за убийство. Смущает, что сфабриковать дело по наркотикам несравнимо легче, чем по убийству. Наркотики подбросить легче, чем труп

0  0
24.10.2017 12:52
гость

Может за убийство пора ужесточить, а то чушь какая-то получается

0  0
24.10.2017 12:54
- гость -

24.10.2017 12:51, за год наркоман подсаживает 20 человек т.е. фактически совершает 20 убийств. 20 лет наказание достаточно гуманное ящитаю

0  0
24.10.2017 12:54
- гость -

"Если ей нет 18 лет то потолок 10 лет."
11 класс, ей вполне может быть 18 лет.

0  0
24.10.2017 12:56
- гость -

Девчонка жертва стереотипов. Вы гляньте че в инете пишут: работайте на себя!!! скажем нет наемной работе, частичная занятость....я начал свое дело, начни ты!! И фото: красивая жизнь, машины, айфоны и тд и тп. И этой ерью вест ВК и инст забит, соответственно неокрепшая психика детская и ломается. Вот вам - получите-распишитесь, бизнес-вумен .

0  0
24.10.2017 12:58
- гость -

24.10.2017 12:51
гость
Это да. Вчера как раз была новость по поводу убийства - деваха отсидела 4 или 5 годков и вышла.

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24.10.2017 13:01
- гость -

24.10.2017 12:58
а если слушать комментаторов, так ее бы вообще наградили

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24.10.2017 13:11
гость

Когда человека убивают, он этого не хочет, а когда человеку предлагают наркотики, он их хочет. Убийство не зависит от жертвы, убийца не спрашивает, не хотите ли умереть? А получит убийца столько же, если не меньше. Надо бы с убийцами пожестче

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24.10.2017 13:25
со стороны

а в чем проблема пусть торгуют, пусть угощают детей этой гадастью. Народ вы же пишите что правильно ментов по наркотикам садят пачками, что они это заслужили. Только вот они то и садили людей торгующих. Поэтому граждане вы определитесь чего хотите. Мое мнение торгуйте, может тогда начнут уважать полицию

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