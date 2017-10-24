Фото: praktika.ru
Ученица 11-го класса задержана в Барнауле за сбыт наркотиков — преступный бизнес школьница вела на протяжении нескольких месяцев.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция задержала подозреваемую накануне.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте наркотических, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в значительном размере.
Санкция этой статьи УК предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
так еще и производила сама??хаа что за статья то ну ладно хранение и сбыть!иль коноплю садила на деревне у дедушки и делала с нее на продажу)))
Если ей нет 18 лет то потолок 10 лет. Зачем вводите людей в заблуждения. Сейчас последует явка с повинной, деятельное раскаяние. Пол, возраст, хорошая характеристика из школы тоже сыграют роль положительную. Ну лет 5 могут навертеть. И дай бог условно.
Адвокат, ты наверное хотел сказать: "Не дай бог условно". Такие безмозглые курицы возле школ малолеткам насвай дают попробовать. Показательный процесс сделали бы чтоб другим мозги на место поставить.
24.10.2017 12:02
Адвокат Клеймо на лоб на всю жизнь... Аукаться попозже начнет то там то там носом ткнут.
Расстрелять! Ибо коноплю раскладывать, это не из оборонсервиса деньги тырить...
У нас за торговлю наркотиками дают больше, чем за убийство. Смущает, что сфабриковать дело по наркотикам несравнимо легче, чем по убийству. Наркотики подбросить легче, чем труп
Может за убийство пора ужесточить, а то чушь какая-то получается
24.10.2017 12:51, за год наркоман подсаживает 20 человек т.е. фактически совершает 20 убийств. 20 лет наказание достаточно гуманное ящитаю
"Если ей нет 18 лет то потолок 10 лет."
11 класс, ей вполне может быть 18 лет.
Девчонка жертва стереотипов. Вы гляньте че в инете пишут: работайте на себя!!! скажем нет наемной работе, частичная занятость....я начал свое дело, начни ты!! И фото: красивая жизнь, машины, айфоны и тд и тп. И этой ерью вест ВК и инст забит, соответственно неокрепшая психика детская и ломается. Вот вам - получите-распишитесь, бизнес-вумен .
24.10.2017 12:51
гость
Это да. Вчера как раз была новость по поводу убийства - деваха отсидела 4 или 5 годков и вышла.
24.10.2017 12:58
а если слушать комментаторов, так ее бы вообще наградили
Когда человека убивают, он этого не хочет, а когда человеку предлагают наркотики, он их хочет. Убийство не зависит от жертвы, убийца не спрашивает, не хотите ли умереть? А получит убийца столько же, если не меньше. Надо бы с убийцами пожестче
а в чем проблема пусть торгуют, пусть угощают детей этой гадастью. Народ вы же пишите что правильно ментов по наркотикам садят пачками, что они это заслужили. Только вот они то и садили людей торгующих. Поэтому граждане вы определитесь чего хотите. Мое мнение торгуйте, может тогда начнут уважать полицию