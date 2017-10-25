Сельхозпроизводителей из Барнаула ждут на выставке "АгроСиб-2017"

На выставке можно выбрать поставщика техники и оборудования для животноводства, растениеводства, хранения и переработки агропромышленной продукции, средств агрохимии и посадочного материала.
Как рассказала директор выставки Елена Сайгашова, площадь павильона, где будет проходить "АгроСиб-2017", еще в мае была заполнена на 90%. Помимо постоянных экспонентов, во всех тематических разделах появились новые участники.
Свою продукцию на крупнейшей в Сибири выставке данной тематики представят более 140 компаний. Среди них крупные игроки рынка и постоянные участники выставки ― "Агроснабтехсервис", "Агротрак", "ЭкоНива Сибирь", "СибАгромакс", "Техпромторг", "Мельинвест", "Ромакс", "Август", "Иглус", "Райк Цваан", а также новые участники ― "Щелково Агрохим", "ФосАгро", "Прогрейн Ру", "Петербургские биотехнологии", "Смарт Грейн", Farmet, "ТК Европа", "КАМСС", "Центр передового земледелия" и другие.
При поддержке федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии будет организован официальный павильон Германии, где свою продукцию представят немецкие производители: Urban, Petkus, WEDA, AMAZONE, Norika, Siloking, GSA, Arntjen.
На одной площадке с "АгроСиб" Министерство сельского хозяйства Новосибирской области проведет Новосибирский агропродовольственный форум, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Сибири.
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Сельхозпроизводители из Барнаула могут воспользоваться бесплатным трансфером до выставочного комплекса "Новосибирск Экспоцентр" и обратно в рамках программы "Профессиональный гость". Подробнее по телефону: +7 (383) 363-00-36 (доп. 351)
Организатор — "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.agrosib-expo.ru
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