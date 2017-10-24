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Трехдневная магнитная буря обрушится на Землю 24 октября, сообщает ФАН, ссылаясь на прогноз специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
По данным издания, в эти дни ожидается рост потока солнечного вещества. Эксперты уточнили, что возмущения перерастут в магнитную бурю с вероятностью в 65%.
Сила предстоящей магнитной бури оценивается в два балла. Это значит, что она будет умеренной.
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Кроме того, не исключено, что затяжные магнитные возмущения будут повторяться в ближайшие дни. Зависеть это будет от конфигурации солнечного ветра.
Комментарии
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