Санаторий "Россия" дарит пенсионерам скидку 10%

Что такое любовь к родителям? На этот простой вопрос каждый ответит по-своему. Но, по сути, это незримая связь сердец. Мы знаем, что дома нас всегда ждут, иногда годами. Ведь чувства не изнашиваются, а настоящая любовь не боится седин.
А мы… Мы заняты. Нам некогда. Некогда заехать в гости, позвонить или помочь с ремонтом, начавшимся еще прошлым летом. Замечаем ли мы в суете, как много получаем, а отдаем порой гораздо меньше?
Для благодарности нет подходящего часа, нет назначенной даты. Никогда не поздно подарить близким то, что они действительно заслужили. Помочь в этом всегда готовы в санатории "Россия". Подарите родителям здоровье! Тем более что сейчас стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) для пенсионеров снижена на 10%*.
Комплекс услуг, входящий в стоимость путевки, разработан специально для тех, кто хочет восстановить как физическое, так и эмоциональное состояние. Специалисты санатория "Россия" подберут своим гостям индивидуальный комплекс медицинских процедур, разработанных с учетом состояния здоровья и сопутствующих заболеваний.
Отдых в "России" – это также комфортное проживание в номере, оснащенном современной бытовой техникой, вкусное и полезное питание, посещение спортивных, оздоровительных и косметологических центров, прогулки по окрестностям красавицы-Белокурихи, различные развлекательные программы, мероприятия и многое другое.
Время позаботиться о родных, ведь они так долго заботились о вас.
Санаторий "Россия" — крупнейшая многопрофильная медицинская организация на федеральном курорте. Здесь успешно используют более 350 современных методик для лечения и профилактики различных заболеваний взрослых и детей. Некоторые из используемых методов уникальны и применяются на территории Белокурихи только в "России".
Курорт Белокуриха, санаторий "Россия"
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