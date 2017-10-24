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Девушку, потеющую кровью, госпитализировали врачи в Италии, передает РИА "Новости" со ссылкой на Canadian Medical Association Journal.
21-летняя пациентка рассказала, что страдает таким недугом уже три года и не может понять, что провоцирует выделение крови. По ее словам, длительность приступов — от одной до пяти минут.
Также девушка рассказала, что она была вынуждена изолироваться от общества. Это, в свою очередь, привело к усугублению депрессивного состояния.
Медики предварительно установили, что пациентка страдает гематидрозом. Это заболевание характеризуется смешением пота и крови и вызвано поражением стенок сосудов.
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