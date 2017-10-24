Один полицейский погиб, двое госпитализированы после ДТП на трассе в Орловской области. Подробности сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
"Предварительно установлено, что на объездной автодороге грузовой автомобиль допустил наезд на стоящий на обочине служебный автомобиль ДПС", — говорится в сообщении.
ДТП произошло вечером в понедельник, 23 октября.
Комментарии
Ну тут понятно кто виноват будет. А вот про сотрудника которого на выделенке сбил мерин. Вообще информации не найти теперь на просторах сети.
Вроде уже и родные от него отказались, да и не служил он никогда....