Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готов пойти на новый срок и, скорее всего, будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году, сообщает газета "Ведомости".
"Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе", — сказал Собянин.
Мэр упомянул изменения в системе здравоохранения, строительство метро и транспортных коммуникаций. Чиновник отметил, что ему будет очень неприятно, если эти начинания не будут завершены. Тем более, если не уследить за расходами, деньги могут "закончиться".
Обсуждать сообщения о том, что он является одним из возможных кандидатов на пост российского премьер-министра, Собянин отказался. Ранее об этом со ссылкой на источники в окружении президента России Владимира Путина сообщал Bloomberg.
Комментарии
Как же я его понимаю....