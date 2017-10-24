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Житель Барнаула оказался в числе тех, кто заразился трихинеллезом после употребления медвежьего мяса в Томской области, сообщает портал "В Томске".
Накануне сообщалось, что порядка двух десятков человек были госпитализированы после употребления медвежатины в поселке Катайга. Позже глава Верхнекетского района уточнил, что мясо ели 29 жителей Катайги, из них десять человек были госпитализированы в Верхнекетскую ЦРБ.
На утро 24 октября диагноз "трихинеллез" подтвердился у 12 жителей Катайги, пятеро из которых находятся в СибГМУ.
"Одна пациентка была доставлена из Верхнекетского района санитарной авиацией, три жителя Томска и житель Барнаула, которые также употребляли мясо медведя из Верхнекетского района, обратились за медпомощью самостоятельно", — уточнили в СибГМУ.
В региональном Минздраве добавили, что в данном случае речь идет об употреблении зараженного мяса.
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