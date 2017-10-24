Вторник, 24 Октябрь, 13:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,47
€ 67,56
Brent
$ 50,5
8°
Обь
90см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Барнаулец заразился трихинеллезом, отведав медвежатины в Томской области

, ИА "Амител"
Массовое отравление произошло в поселке Катайга

Фото: l-zlat.ru

Житель Барнаула оказался в числе тех, кто заразился трихинеллезом после употребления медвежьего мяса в Томской области, сообщает портал "В Томске".

Накануне сообщалось, что порядка двух десятков человек были госпитализированы после употребления медвежатины в поселке Катайга. Позже глава Верхнекетского района уточнил, что мясо ели 29 жителей Катайги, из них десять человек были госпитализированы в Верхнекетскую ЦРБ.

На утро 24 октября диагноз "трихинеллез" подтвердился у 12 жителей Катайги, пятеро из которых находятся в СибГМУ.

"Одна пациентка была доставлена из Верхнекетского района санитарной авиацией, три жителя Томска и житель Барнаула, которые также употребляли мясо медведя из Верхнекетского района, обратились за медпомощью самостоятельно", — уточнили в СибГМУ.

В региональном Минздраве добавили, что в данном случае речь идет об употреблении зараженного мяса.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:21
Троллейбус и Land Cruiser не поделили дорогу в Барнауле 0
13:15
Мэром Красноярска избрали Сергея Еремина 0
13:03
Барнаулец заразился трихинеллезом, отведав медвежатины в Томской области 0
12:56
Собянин рассказал о планах баллотироваться на новый срок 1
12:35
Сотрудник полиции погиб в ДТП с грузовиком в Орловской области 1
12:28
Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии 1
12:17
Трехдневная магнитная буря обрушится на Землю 24 октября 2
12:04
Автомобиль Nissan загорелся посреди улицы в Бийске 0
12:00
Студент АлтГТУ стал призером суперфинала олимпиады по математике 6
11:51
Барнаульская школьница может сесть на 20 лет за сбыт наркотиков 14
11:43
Патрушев соберет в Барнауле глав регионов Сибири обсудить безопасность 4
11:36
Минпромторг затеял борьбу с подделками люксовых брендов 2
11:23
Пожар в неэксплуатируемом здании в Барнауле тушили 36 человек 0
11:14
"Почта России" хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов 18
11:04
Шесть человек вступили в борьбу за пост главы Бийского района 1
10:54
Ревнивый барнаулец сделал инвалидом по зрению знакомого своей жены 9
10:42
Житель Алтайского края зарезал гражданскую жену, застав ее с другим 9
10:31
Российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой в Армении 3
10:22
Неслучайная: Светлана Лобода восхитила барнаульцев своим новым шоу 14
10:14
Легендарную "Волгу" со звездой выставили на продажу в Барнауле 2
10:04
Куклачева, Табакова и Бабкину заподозрили в махинации с бюджетными деньгами 21
10:00
Танцевальный поединок между африканцами и русскими состоялся в Барнауле 0
09:53
СМИ сообщили подробности убийства офицером Росгвардии четверых сослуживцев 14
09:38
"Алтай-Пригород" отменил несколько летних электричек 1
09:30
Выставка продуктов питания и напитков пройдет в Новосибирске 0
09:22
Гаражный бокс загорелся в Барнауле в ночь на 24 октября 0
09:15
Какой напиток является полезным 7
09:09
38 пожарных выезжали тушить гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле 8
09:00
"Алтай-Кокс" впервые провел экскурсию по своим цехам 0
08:49
Что такое ООН и зачем создана эта организация? 10
08:40
Счастье в подарок: "Игрополис" готовит сюрприз маленьким именинникам 0
08:30
"Формула М2" развенчала главный миф об обоях 0
08:22
"Живой Алтай": в регионе стартовал ТВ-проект о дикой природе 0
08:04
Производство детской мебели в Алтайском крае выросло почти в 12 раз 7
07:45
Когда граффити – искусство: подборка потрясающих уличных рисунков 2
07:24
Денег много не бывает: дороги Алтая в 2018 году починят на 8,5 млрд рублей 7
07:03
Дом со спортзалом, барбекю и качелями продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 4
06:44
Знакомьтесь, Роман Абрамович: дети, жены и деньги миллиардера в инфографике 51
06:23
От гололеда до +17 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 октября 0
06:01
Первый месяц бесплатно: обустройство платной парковки завершают в Барнауле 5
05:54
Названы десять самых ненадежных иностранных автомобилей 4
03:01
Россияне назвали здоровье главным фактором качества жизни 0
02:01
Поклонскую вновь пригласили прийти и посмотреть "Матильду" 0
01:35
Лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне 10
00:01
Квартиру вице-премьера Рогозина обстреляли неизвестные в Москве 2
23:44
МВД планирует ужесточить наказание за езду в пьяном виде 6
23:27
Работница кондитерской фабрики под Белгородом погибла в чане с карамелью 0
23:04
Путин подписал первый указ о новых гражданах России с требованием присяги 3
22:46
Ученые на примере кишечной палочки доказали бесконечность эволюции 0
22:25
Ведущая "Эха Москвы" Фельгенгауэр после операции находится в коме 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.