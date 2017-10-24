Депутаты горсовета Красноярска избрали Сергея Еремина главой города. Решение было принято тайным голосованием на сессии во вторник, 24 октября, передает корреспондент РИА "Новости".
В бюллетене для голосования было три кандидата: министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, бизнесмен и депутат красноярского горсовета Владимир Егоров и кандидат "Против всех". Прямо перед голосованием снялся руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов. Он призвал голосовать за Еремина.
В итоге Еремин получил 23 голоса из 29, Егоров – всего один. Еще пять депутатов проголосовали против всех.
Действующий мэр Эдхам Акбулатов от участия в конкурсе на пост главы города отказался.
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