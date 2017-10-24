Вторник, 24 Октябрь, 15:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,47
€ 67,56
Brent
$ 50,5
12°
Обь
90см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

, ИА "Амител"
Мы предлагаем вам поучаствовать в опросе портала Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти города неоднократно заявляли о том, что в краевом центре появятся платные парковки. И вот на Привокзальной площади в Барнауле завершают обустройство первой платной парковки.  Около месяца она будет работать бесплатно. Платить за парковку автомобилисты станут с 25 ноября.

Информационный портал Amic.ru проводит опрос на тему, готовы ли барнаульцы и гости краевой столицы пользоваться такой услугой платно.

Опрос

Примите участие в нашем опросе. Нам важно ваше мнение.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

24.10.2017 13:37
- гость -

Да мы на всё готовы, платить за парковку, иметь мизерные зарплаты, на повышение пенсионного возраста, на повышение тарифов ЖКХ, то же готовы.

0  0
24.10.2017 13:38
- гость -

Может Вам и важно наше мнение, но от него уже ничего не зависит ...

0  0
24.10.2017 13:46
Павсекакий

Неужели найдутся идиоты, которые "готовы" платить?

0  0
24.10.2017 13:48
- гость -

А за что платить? Какие услуги будут оказаны мне и моей машине за мои деньги? За то что я просто там стою? А ещё я воздухом дышу, бесплатно, недоработка.

0  0
24.10.2017 13:52
Роман

Я готов платить, но в пределах разумного.

0  0
24.10.2017 14:08
Еж

Мммм... Заплатить за право стоять на месте, которое построили на деньги взятые с меня в виде транспортного налога и налога вложенного в цену бензина... Прям даже не знаю...

0  0
24.10.2017 14:10
- гость -


24.10.2017 13:46

Павсекакий


Неужели найдутся идиоты, которые "готовы" платить?

Прикинь, Братан, нашлись филантропы (в опроснике 4 таких индивида) и тут еще 1 Роман выискался)))))))))))))))))))
А может это пешеходы или лесопедисты?))))))))))))))

0  0
24.10.2017 14:51
- гость -

Это территория относится к ЖД Вокзалу. Значит обслуживать и содержать эту территорию должна ЖД служба. Ведь Зарплаты у Железнодорожников одни из высоких в Сибири. Значит оплата за эту стоянку уже заложена в ЖД билеты ! ! !

0  0
24.10.2017 14:55
- гость -

Мы им платим, а они нам делают или не делают фиговые дороги с распилом, лестницы и т.п.

0  0
24.10.2017 15:02
Vanadiy2014

Да, готовы. За всё надо платить. Парковки не имеют ни малейшего отношения к транспортному налогу. Оплатил транспортный налог - катайся по дорогам, совершай кратковременные остановки. А парковки - совсем из другой оперы.

0  0
24.10.2017 15:06
Гость

А разве парковка на этой же площади возле входа-выхода из Автовокзала не платная?

0  0
24.10.2017 15:07
Сергей

На этой парковке у Автовокзала стоят Вокзальные Таксисты только.

0  0
24.10.2017 15:22
- гость -

24.10.2017 15:02

Vanadiy2014

По твоей логике нужно и с пешехода брать пешеходный налог - оплатил налог, пехай спокойно, а если решил тормознуться ну улке минут на 5 и воздухом подышать - значит плати за платную пешестоянку!!!!

0  0
24.10.2017 15:24
ГОСТЬ

Это уже опробовано в других городах России же! Все свободные проезды, закутки, места где можно стоять бесплатно будут заняты всегда - Тем самым будут мешать проезду авто по дороге, вот и будут пробки у ЖД вокзала теперь!

0  0
24.10.2017 15:26
Vanadiy2014

15:22 Почему ты считаешь, что 5 минут - это не кратковременная остановка? Почему ты уравниваешь "остановиться на тротуаре на 5 минут" с "разместить на тротуаре личное имущество на несколько часов" ?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:32
"Почта России" не смогла вовремя доставить в офис Telegram запрос от ФСБ 0
15:24
Читатели Amic.ru рассказали, готовы ли поддержать Ксению Собчак в 2018 году 1
15:16
Сергей Катаманов переизбран главой Родинского района Алтайского края 0
15:02
Снег, сильный ветер и гололед: на Алтае объявили штормовое предупреждение 0
14:49
В Барнауле объявили поиски молодых футбольных талантов 0
14:33
Специалисты рассказали о "страхах" россиян, игнорирующих санатории 8
14:23
Алтайский край получит 480 млн руб. на достройку туберкулезного диспансера 1
14:13
Стоимость ремонта в правительстве Алтайского края снизилась на 75 тысяч 2
14:06
Новая трещина образовалась на террасе в Нагорном парке в Барнауле 42
13:52
16 человек пострадали в ДТП в Рязани 0
13:40
Выставленный на продажу ТРЦ "Республика" в Барнауле подешевел на 165 млн 3
13:31
Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле? 15
13:21
Троллейбус и Land Cruiser не поделили дорогу в Барнауле 0
13:15
Мэром Красноярска избрали Сергея Еремина 0
13:03
Барнаулец заразился трихинеллезом, отведав медвежатины в Томской области 6
12:56
Собянин рассказал о планах баллотироваться на новый срок 1
12:35
Сотрудник полиции погиб в ДТП с грузовиком в Орловской области 1
12:28
Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии 1
12:17
Трехдневная магнитная буря обрушится на Землю 24 октября 5
12:04
Автомобиль Nissan загорелся посреди улицы в Бийске 0
12:00
Студент АлтГТУ стал призером суперфинала олимпиады по математике 9
11:51
Барнаульская школьница может сесть на 20 лет за сбыт наркотиков 21
11:43
Патрушев соберет в Барнауле глав регионов Сибири обсудить безопасность 6
11:36
Минпромторг затеял борьбу с подделками люксовых брендов 3
11:23
Пожар в неэксплуатируемом здании в Барнауле тушили 36 человек 0
11:14
"Почта России" хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов 21
11:04
Шесть человек вступили в борьбу за пост главы Бийского района 1
10:54
Ревнивый барнаулец сделал инвалидом по зрению знакомого своей жены 10
10:42
Житель Алтайского края зарезал гражданскую жену, застав ее с другим 11
10:31
Российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой в Армении 3
10:22
Неслучайная: Светлана Лобода восхитила барнаульцев своим новым шоу 18
10:14
Легендарную "Волгу" со звездой выставили на продажу в Барнауле 3
10:04
Куклачева, Табакова и Бабкину заподозрили в махинации с бюджетными деньгами 26
10:00
Танцевальный поединок между африканцами и русскими состоялся в Барнауле 0
09:53
СМИ сообщили подробности убийства офицером Росгвардии четверых сослуживцев 15
09:38
"Алтай-Пригород" отменил несколько летних электричек 1
09:30
Выставка продуктов питания и напитков пройдет в Новосибирске 0
09:22
Гаражный бокс загорелся в Барнауле в ночь на 24 октября 0
09:15
Какой напиток является полезным 7
09:09
38 пожарных выезжали тушить гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле 9
09:00
"Алтай-Кокс" впервые провел экскурсию по своим цехам 0
08:49
Что такое ООН и зачем создана эта организация? 11
08:40
Счастье в подарок: "Игрополис" готовит сюрприз маленьким именинникам 0
08:30
"Формула М2" развенчала главный миф об обоях 0
08:22
"Живой Алтай": в регионе стартовал ТВ-проект о дикой природе 0
08:04
Производство детской мебели в Алтайском крае выросло почти в 12 раз 7
07:45
Когда граффити – искусство: подборка потрясающих уличных рисунков 2
07:24
Денег много не бывает: дороги Алтая в 2018 году починят на 8,5 млрд рублей 8
07:03
Дом со спортзалом, барбекю и качелями продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 4
06:44
Знакомьтесь, Роман Абрамович: дети, жены и деньги миллиардера в инфографике 52
06:23
От гололеда до +17 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 октября 0
06:01
Первый месяц бесплатно: обустройство платной парковки завершают в Барнауле 6
05:54
Названы десять самых ненадежных иностранных автомобилей 4
03:01
Россияне назвали здоровье главным фактором качества жизни 0
02:01
Поклонскую вновь пригласили прийти и посмотреть "Матильду" 0
01:35
Лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне 10
00:01
Квартиру вице-премьера Рогозина обстреляли неизвестные в Москве 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.