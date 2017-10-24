Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Власти города неоднократно заявляли о том, что в краевом центре появятся платные парковки. И вот на Привокзальной площади в Барнауле завершают обустройство первой платной парковки. Около месяца она будет работать бесплатно. Платить за парковку автомобилисты станут с 25 ноября.
Информационный портал Amic.ru проводит опрос на тему, готовы ли барнаульцы и гости краевой столицы пользоваться такой услугой платно.
Примите участие в нашем опросе. Нам важно ваше мнение.
Комментарии
Да мы на всё готовы, платить за парковку, иметь мизерные зарплаты, на повышение пенсионного возраста, на повышение тарифов ЖКХ, то же готовы.
Может Вам и важно наше мнение, но от него уже ничего не зависит ...
Неужели найдутся идиоты, которые "готовы" платить?
А за что платить? Какие услуги будут оказаны мне и моей машине за мои деньги? За то что я просто там стою? А ещё я воздухом дышу, бесплатно, недоработка.
Я готов платить, но в пределах разумного.
Мммм... Заплатить за право стоять на месте, которое построили на деньги взятые с меня в виде транспортного налога и налога вложенного в цену бензина... Прям даже не знаю...
24.10.2017 13:46
Павсекакий
Неужели найдутся идиоты, которые "готовы" платить?
Прикинь, Братан, нашлись филантропы (в опроснике 4 таких индивида) и тут еще 1 Роман выискался)))))))))))))))))))
А может это пешеходы или лесопедисты?))))))))))))))
Это территория относится к ЖД Вокзалу. Значит обслуживать и содержать эту территорию должна ЖД служба. Ведь Зарплаты у Железнодорожников одни из высоких в Сибири. Значит оплата за эту стоянку уже заложена в ЖД билеты ! ! !
Мы им платим, а они нам делают или не делают фиговые дороги с распилом, лестницы и т.п.
Да, готовы. За всё надо платить. Парковки не имеют ни малейшего отношения к транспортному налогу. Оплатил транспортный налог - катайся по дорогам, совершай кратковременные остановки. А парковки - совсем из другой оперы.
А разве парковка на этой же площади возле входа-выхода из Автовокзала не платная?
На этой парковке у Автовокзала стоят Вокзальные Таксисты только.
24.10.2017 15:02
Vanadiy2014
По твоей логике нужно и с пешехода брать пешеходный налог - оплатил налог, пехай спокойно, а если решил тормознуться ну улке минут на 5 и воздухом подышать - значит плати за платную пешестоянку!!!!
Это уже опробовано в других городах России же! Все свободные проезды, закутки, места где можно стоять бесплатно будут заняты всегда - Тем самым будут мешать проезду авто по дороге, вот и будут пробки у ЖД вокзала теперь!
15:22 Почему ты считаешь, что 5 минут - это не кратковременная остановка? Почему ты уравниваешь "остановиться на тротуаре на 5 минут" с "разместить на тротуаре личное имущество на несколько часов" ?