Фото: "Авито"
Торговый центр "Республика" вновь пытаются продать в Барнауле. На сайте "Авито" 13 октября появилось объявление о продаже объекта, расположенного на проспекте Космонавтов.
Любопытно, что торговый центр "Республика" уже был выставлен на продажу в мае 2017 года за 560 миллионов рублей. Таким образом, всего за четыре месяца собственники торгового здания снизили цену на 165 миллионов.
Как говорится в объявлении, общая площадь объекта составляет 47813 кв. метров. Рядом расположен ТЦ "ГМ Алтай". При этом цена объекта снижается каждый день на 4,5 миллиона рублей. Здание имеет пять этажей. Площадь вокруг здания благоустроена — асфальт, парковочные места, подъезды как для посетителей, так и для разгрузки и отгрузки товара. Ранее здание использовалось как торгово-выставочный центр товаров для ремонта, мебели и отделочных материалов со сдачей в аренду.
Кроме того, называется и уровень доходов, которые приносил данный имущественный комплекс с годовой аренды. Как следует из объявления, в 2014 году он составил 156 миллионов рублей, в 2015 году — 157 миллионов рублей.