Фото: Барнаул. ФМ

Новая трещина образовалась на одной из террас в Нагорном парке в Барнауле. Небольшой разлом на одном из самых популярных у барнаульцев мест прогулок появился спустя несколько дней после того, как там устранили предыдущий разлом.

Фото небольшой трещины в асфальте выложили в телеграм-канале издания "Барнаул.ФМ".

Ранее, 20 октября, на объекте обнаружили разлом, его ширина составила около 12 сантиметров. Тогда начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов сообщил, что трещину заделали "временно", до лучших времен.

По поводу трещины уже высказалась в социальных сетях Галина Эрнст — внучка архитектора Попкова, бывшего главным архитектором края во время строительства казариновской лестницы.

"Старая лестница была построена с учётом всех этих оползней, песков, дождевых вод. Именно поэтому она была лёгкой и сравнительно небольшой. Ведь вроде бы тогда даже обсуждалась идея мраморной конструкции, но была отвергнута из-за тяжести. Я хорошо помню, как в юности, когда я спросила, почему лестница такая скромная, мой дед-архитектор говорил мне: "Мраморная лестница сползла бы с горы и гору утащила за собой…" И вот она простояла несколько десятилетий и не утратила надёжности, даже будучи заброшенной лет 20. Ведь делали профессионалы, делали на совесть", — написала она.

Барнаульский инженер-строитель Евгений Минин уверен, что нынешний разлом — только начало.

"Для такого проекта необходимо было делать не только гидрогеологию, но и предварительный мониторинг, а про это не многие слышали. Рядом (очень) река Обь, в самой "горе" множество ручейков на разных уровнях, пластах, карсты (бич наших мест). Гордыня, одним словом", — отметил он.

Трещину и ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой.