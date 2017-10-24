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Новая трещина образовалась на террасе в Нагорном парке в Барнауле

, ИА "Амител"
Архитекторы уверены, что это начало разлома

Фото: Барнаул. ФМ

Новая трещина образовалась на одной из террас в Нагорном парке в Барнауле. Небольшой разлом на одном из самых популярных у барнаульцев мест прогулок появился спустя несколько дней после того, как там устранили предыдущий разлом.

Фото небольшой трещины в асфальте выложили в телеграм-канале издания "Барнаул.ФМ".

Ранее, 20 октября, на объекте обнаружили разлом, его ширина составила около 12 сантиметров. Тогда начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов сообщил, что трещину заделали "временно", до лучших времен.

По поводу трещины уже высказалась в социальных сетях Галина Эрнст — внучка архитектора Попкова, бывшего главным архитектором края во время строительства казариновской лестницы.

"Старая лестница была построена с учётом всех этих оползней, песков, дождевых вод. Именно поэтому она была лёгкой и сравнительно небольшой. Ведь вроде бы тогда даже обсуждалась идея мраморной конструкции, но была отвергнута из-за тяжести. Я хорошо помню, как в юности, когда я спросила, почему лестница такая скромная, мой дед-архитектор говорил мне: "Мраморная лестница сползла бы с горы и гору утащила за собой…" И вот она простояла несколько десятилетий и не утратила надёжности, даже будучи заброшенной лет 20. Ведь делали профессионалы, делали на совесть", — написала она.

Барнаульский инженер-строитель Евгений Минин уверен, что нынешний разлом — только начало.

"Для такого проекта необходимо было делать не только гидрогеологию, но и предварительный мониторинг, а про это не многие слышали. Рядом (очень) река Обь, в самой "горе" множество ручейков на разных уровнях, пластах, карсты (бич наших мест). Гордыня, одним словом", — отметил он.

Трещину и ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой. 

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Комментарии

24.10.2017 14:15
- гость -

Сойдёт в Обь с талыми водами эта "лестница в никуда" , этот символ глупости, коррупции и рукожопости краевой и городской администрации

0  0
24.10.2017 14:17
-гость-

Вот же разъятрит его в коромысло. Так никакой мастики не напасешься...

0  0
24.10.2017 14:17
майор

Лестница хороша. И сделана правильно.
Да в старые времена делали легкие конструкции потому что не было сегодняшних технологий отвода грунтовых вод и глубоких фундаментов
Грунтовые воды и склон -вот причина разлома
Отвести грунтовые воды дренажными канавами-каналами и углубить фундамент - и все дела
Кроме того любое строение после постройки в течении 5 лет дает усадку. Сооружение новое.

0  0
24.10.2017 14:18
- гость -

Ну что такое! Никогда не было и вот опять!!

0  0
24.10.2017 14:21
- гость -

ой как надоело правда это рукожопие и грабеж..никчемные памятники медведям и лестницу

0  0
24.10.2017 14:22
- гость -

а где Минин раньше то был че не подсказал то

0  0
24.10.2017 14:23
Митенька ржевский

... и это- только начало.

0  0
24.10.2017 14:28
iOne

Это ФИАСКО !!!

0  0
24.10.2017 14:31
- гость -

Сейчас этот склон пропитается водой, как губка, зимой он промёрзнет на глубину метра 2, полости внутри увеличатся... весной они заполнятся талыми водами, суглинок превратится в мыло и весь этот "пирог" сползёт... как уже неоднократно было на берегах Оби...

0  0
24.10.2017 14:32
- гость -

Там тотально сходит грунт со склонов и рытвины от ручьев повсеместно, со всех сторон-то посмотрите на ярусы.

0  0
24.10.2017 14:33
Здравый!

Всё ребята, это Алес !
Надеюсь, оргвыводы будут сделаны.
При Советах старая лестница простояла почти полвека, предлагали же её облагородить и лампочками утЫкать, так нет же, захотелось распилить побольше московского бабла. Как там сейчас Химочка, бегает поди по кабинетам, да с телефона не слазит?

0  0
24.10.2017 14:33
- гость -

трескается асфальт на террасах, а не на лестнице, так что никуда она не съедет

0  0
24.10.2017 14:34
- гость -

Будете теперь каждую трещинку там описывать? Устоятся террасы за пол года, потом зальют заново асфальтом и всё.
Сразу видно, что строительстиво никто из пишуших никогда не занимался.

0  0
24.10.2017 14:35
- гость -

Зря черковь на макушке построили, неугодна она Господу - сползет за лестницой на дорогу

0  0
24.10.2017 14:40
- гость -

Вот беда, то буквы "Барнаул" на соплях приделанные отваливаются, то участок газона сваливается, то разлом на пол горы.

0  0
24.10.2017 14:41
- гость -

24.10.2017 14:34
- гость -
Будете теперь каждую трещинку там описывать? Устоятся террасы за пол года, потом зальют заново асфальтом и всё.
Сразу видно, что строительстиво никто из пишуших никогда не занимался.

Трещин вообще не должно быть при грамотном проектировании и соблюдения технологий укладки асфальта

0  0
24.10.2017 14:42
Che

В Советское время делали на совесть , это точно.

0  0
24.10.2017 14:44
Митенька ржевский


24.10.2017 14:34
- гость -
***
Ничего не устоится. Чтобы "устоялось", надо иметь скальное основание под тем, что "устаивается". По серету скажу, что до скального основания там метров 100 от уровня реки Обь.... а вот площадь водосбора- вся гора выше этого места. И если раньше вода уходила и сочилась сквозь склоны горы, то сейчас ей перекрыли путь асфальтом...

0  0
24.10.2017 14:45
- гость -


24.10.2017 14:34
- гость -


ты видимо так и занимался. из серии "и так сойдет " и "да летом переделаем"

0  0
24.10.2017 14:45
- гость -

stairway to heaven песня, лебединая, исп. Серёжа Дугин

0  0
24.10.2017 14:48
- гость -

Товарищи, посмотрите как бездарно они дороги в городе сделали! Совсем не думают куда вода утекать будет. И тут то же судя по всему.

0  0
24.10.2017 14:48
- гость -

24.10.2017 14:17
майор весной даст усадку!!!!

0  0
24.10.2017 14:50
- гость -

http://http://naklejki-na-avto.ru/images/product/l/2347607fb.png

0  0
24.10.2017 14:51
- гость -

24.10.2017 14:48
- гость -, энто, совесткие строители виноваты, не на всех улицах сделали ливневку в свое время!!!!

0  0
24.10.2017 14:53
- гость -

Усадки есть

А где посадки?

0  0
24.10.2017 14:58
- гость -


24.10.2017 14:41
- гость -
Трещин вообще не должно быть при грамотном проектировании и соблюдения технологий укладки асфальта

Какое тебе проектирование? Там же не бетонка для камазов, а обычные насыпи из глины.
Пока они полностью не усядут, будет трескаться.
Списиалисты, млин.

0  0
24.10.2017 14:59
Митенька ржевский

Я всё чаще замечаю, что какую бы ни задумала наша местная "власть" "реновацию" всё получается ж.па с ручкой- и этот ваш Осеменитель на пл. Октября, и эти террасы, и асфаьтовые дороги, размываемые сильным дождём... при Сталине бы этих рукожопов расстреляли бы, да и вся недолга.... а нынче же им везде зелёный свет, даже кого-то из них на выборах "выбирают"... мда...

0  0
24.10.2017 15:00
- гость -

Никто туда не ходил смотреть, так что хватит чушь пороть инет бойцы.

0  0
24.10.2017 15:01
- гость -

это не администрация, это общий уровень грамотности специалистов. будет еще хуже. растет поколение, которые кроме как возмущаться, больше не умеет ничего

0  0
24.10.2017 15:02
Митенька ржевский


24.10.2017 14:58
- гость -
***
Какая нафиг "усадка"? Глина не сползать будет ВЕЧНО, пока влажная. А влажная она будет всегда... ибо рукожопие и жадность при проектировании. И, кстати, не глина, а суглинок, на всякий случай.

0  0
24.10.2017 15:04
- гость -

14:51, на моей улицы был уклон и не глубокий канал с одной стороны. Сделали его или капитально отремонтировали году так в 1994. В этом году поганые едерасты его сломали и положили бордюр так чтобы вода с дороги не убегала. Теперь на дороге всегда лужи, а в дождь она превращается в реку.

0  0
24.10.2017 15:04
- гость -


24.10.2017 14:44
Митенька ржевский

Что метешь, болезный.? какие скальные основания? У нас здесь скал даже близко от города нет и не было. А город есть.

0  0
24.10.2017 15:06
Митенька ржевский


24.10.2017 15:04
- гость -
****
Сам ты болезный... слои осадочных пород, таких, как песок и глина, не в воздухе же висят... хотя, у тебя может быть и в воздухе...

0  0
24.10.2017 15:08
- гость -

не глина, а суглинок,

суглинок - это и есть 85% глина, грамотей

0  0
24.10.2017 15:10
Митенька ржевский


24.10.2017 15:08
- гость -
****
... и тем не менее, есть разница. И в том числе в том, как себя ведёт слой суглинка по сравнению со слоем глины... грамотей.

0  0
24.10.2017 15:11
- гость -


24.10.2017 15:06
Митенька ржевский
таких, как песок и глина, не в воздухе же висят

Здесь, в районе Барнаула толщина осадочных пород не менее 100 метров. Беги в школу, и учи географию и геологию заново. И у мамки не забудь взять 5 рублей на пирожок.

0  0
24.10.2017 15:12
Митенька ржевский

Для общего развития простым языком разница неплохо описана тут: https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-suglinok-svojstva-suglinka-primenenie-suglinka/

0  0
24.10.2017 15:13
- гость -

и этот ваш Осеменитель на пл. Октября,

Я думал это инопланетяне или наши бомжи попрошайки, а это Осеменитель)))))))))))))

0  0
24.10.2017 15:15
Митенька ржевский


24.10.2017 15:11
- гость -
***
прочитай мой пост от 24.10.2017 14:44 внимательно и иди, клацай затвором в сортире...

0  0
24.10.2017 15:27
Голос Сваше

Митенька, вы правы, вас троллят.

0  0
24.10.2017 15:28
- гость -


24.10.2017 15:15
Митенька ржевский

сдулся, архитехтур? Заволновался, бедняжко, даже цифры попутал

0  0
24.10.2017 15:30
- гость -


24.10.2017 15:27
Голос Сваше

Митенька где-то в местных скалах гуляет, отстаньте от него.

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