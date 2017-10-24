Фото: Барнаул. ФМ
Новая трещина образовалась на одной из террас в Нагорном парке в Барнауле. Небольшой разлом на одном из самых популярных у барнаульцев мест прогулок появился спустя несколько дней после того, как там устранили предыдущий разлом.
Фото небольшой трещины в асфальте выложили в телеграм-канале издания "Барнаул.ФМ".
Ранее, 20 октября, на объекте обнаружили разлом, его ширина составила около 12 сантиметров. Тогда начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов сообщил, что трещину заделали "временно", до лучших времен.
По поводу трещины уже высказалась в социальных сетях Галина Эрнст — внучка архитектора Попкова, бывшего главным архитектором края во время строительства казариновской лестницы.
"Старая лестница была построена с учётом всех этих оползней, песков, дождевых вод. Именно поэтому она была лёгкой и сравнительно небольшой. Ведь вроде бы тогда даже обсуждалась идея мраморной конструкции, но была отвергнута из-за тяжести. Я хорошо помню, как в юности, когда я спросила, почему лестница такая скромная, мой дед-архитектор говорил мне: "Мраморная лестница сползла бы с горы и гору утащила за собой…" И вот она простояла несколько десятилетий и не утратила надёжности, даже будучи заброшенной лет 20. Ведь делали профессионалы, делали на совесть", — написала она.
Барнаульский инженер-строитель Евгений Минин уверен, что нынешний разлом — только начало.
"Для такого проекта необходимо было делать не только гидрогеологию, но и предварительный мониторинг, а про это не многие слышали. Рядом (очень) река Обь, в самой "горе" множество ручейков на разных уровнях, пластах, карсты (бич наших мест). Гордыня, одним словом", — отметил он.
Трещину и ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой.
Комментарии
Сойдёт в Обь с талыми водами эта "лестница в никуда" , этот символ глупости, коррупции и рукожопости краевой и городской администрации
Вот же разъятрит его в коромысло. Так никакой мастики не напасешься...
Лестница хороша. И сделана правильно.
Да в старые времена делали легкие конструкции потому что не было сегодняшних технологий отвода грунтовых вод и глубоких фундаментов
Грунтовые воды и склон -вот причина разлома
Отвести грунтовые воды дренажными канавами-каналами и углубить фундамент - и все дела
Кроме того любое строение после постройки в течении 5 лет дает усадку. Сооружение новое.
Ну что такое! Никогда не было и вот опять!!
ой как надоело правда это рукожопие и грабеж..никчемные памятники медведям и лестницу
а где Минин раньше то был че не подсказал то
... и это- только начало.
Это ФИАСКО !!!
Сейчас этот склон пропитается водой, как губка, зимой он промёрзнет на глубину метра 2, полости внутри увеличатся... весной они заполнятся талыми водами, суглинок превратится в мыло и весь этот "пирог" сползёт... как уже неоднократно было на берегах Оби...
Там тотально сходит грунт со склонов и рытвины от ручьев повсеместно, со всех сторон-то посмотрите на ярусы.
Всё ребята, это Алес !
Надеюсь, оргвыводы будут сделаны.
При Советах старая лестница простояла почти полвека, предлагали же её облагородить и лампочками утЫкать, так нет же, захотелось распилить побольше московского бабла. Как там сейчас Химочка, бегает поди по кабинетам, да с телефона не слазит?
трескается асфальт на террасах, а не на лестнице, так что никуда она не съедет
Будете теперь каждую трещинку там описывать? Устоятся террасы за пол года, потом зальют заново асфальтом и всё.
Сразу видно, что строительстиво никто из пишуших никогда не занимался.
Зря черковь на макушке построили, неугодна она Господу - сползет за лестницой на дорогу
Вот беда, то буквы "Барнаул" на соплях приделанные отваливаются, то участок газона сваливается, то разлом на пол горы.
24.10.2017 14:34
- гость -
Будете теперь каждую трещинку там описывать? Устоятся террасы за пол года, потом зальют заново асфальтом и всё.
Сразу видно, что строительстиво никто из пишуших никогда не занимался.
Трещин вообще не должно быть при грамотном проектировании и соблюдения технологий укладки асфальта
В Советское время делали на совесть , это точно.
24.10.2017 14:34
- гость -
***
Ничего не устоится. Чтобы "устоялось", надо иметь скальное основание под тем, что "устаивается". По серету скажу, что до скального основания там метров 100 от уровня реки Обь.... а вот площадь водосбора- вся гора выше этого места. И если раньше вода уходила и сочилась сквозь склоны горы, то сейчас ей перекрыли путь асфальтом...
24.10.2017 14:34
- гость -
ты видимо так и занимался. из серии "и так сойдет " и "да летом переделаем"
stairway to heaven песня, лебединая, исп. Серёжа Дугин
Товарищи, посмотрите как бездарно они дороги в городе сделали! Совсем не думают куда вода утекать будет. И тут то же судя по всему.
24.10.2017 14:17
майор весной даст усадку!!!!
24.10.2017 14:48
- гость -, энто, совесткие строители виноваты, не на всех улицах сделали ливневку в свое время!!!!
Усадки есть
А где посадки?
24.10.2017 14:41
- гость -
Трещин вообще не должно быть при грамотном проектировании и соблюдения технологий укладки асфальта
Какое тебе проектирование? Там же не бетонка для камазов, а обычные насыпи из глины.
Пока они полностью не усядут, будет трескаться.
Списиалисты, млин.
Я всё чаще замечаю, что какую бы ни задумала наша местная "власть" "реновацию" всё получается ж.па с ручкой- и этот ваш Осеменитель на пл. Октября, и эти террасы, и асфаьтовые дороги, размываемые сильным дождём... при Сталине бы этих рукожопов расстреляли бы, да и вся недолга.... а нынче же им везде зелёный свет, даже кого-то из них на выборах "выбирают"... мда...
Никто туда не ходил смотреть, так что хватит чушь пороть инет бойцы.
это не администрация, это общий уровень грамотности специалистов. будет еще хуже. растет поколение, которые кроме как возмущаться, больше не умеет ничего
24.10.2017 14:58
- гость -
***
Какая нафиг "усадка"? Глина не сползать будет ВЕЧНО, пока влажная. А влажная она будет всегда... ибо рукожопие и жадность при проектировании. И, кстати, не глина, а суглинок, на всякий случай.
14:51, на моей улицы был уклон и не глубокий канал с одной стороны. Сделали его или капитально отремонтировали году так в 1994. В этом году поганые едерасты его сломали и положили бордюр так чтобы вода с дороги не убегала. Теперь на дороге всегда лужи, а в дождь она превращается в реку.
24.10.2017 14:44
Митенька ржевский
Что метешь, болезный.? какие скальные основания? У нас здесь скал даже близко от города нет и не было. А город есть.
24.10.2017 15:04
- гость -
****
Сам ты болезный... слои осадочных пород, таких, как песок и глина, не в воздухе же висят... хотя, у тебя может быть и в воздухе...
не глина, а суглинок,
суглинок - это и есть 85% глина, грамотей
24.10.2017 15:08
- гость -
****
... и тем не менее, есть разница. И в том числе в том, как себя ведёт слой суглинка по сравнению со слоем глины... грамотей.
24.10.2017 15:06
Митенька ржевский
таких, как песок и глина, не в воздухе же висят
Здесь, в районе Барнаула толщина осадочных пород не менее 100 метров. Беги в школу, и учи географию и геологию заново. И у мамки не забудь взять 5 рублей на пирожок.
Для общего развития простым языком разница неплохо описана тут: https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-suglinok-svojstva-suglinka-primenenie-suglinka/
и этот ваш Осеменитель на пл. Октября,
Я думал это инопланетяне или наши бомжи попрошайки, а это Осеменитель)))))))))))))
24.10.2017 15:11
- гость -
***
прочитай мой пост от 24.10.2017 14:44 внимательно и иди, клацай затвором в сортире...
Митенька, вы правы, вас троллят.
24.10.2017 15:15
Митенька ржевский
сдулся, архитехтур? Заволновался, бедняжко, даже цифры попутал
24.10.2017 15:27
Голос Сваше
Митенька где-то в местных скалах гуляет, отстаньте от него.