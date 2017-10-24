Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Работами по ремонту внутренних помещений в здании правительства Алтайского края, как следует из документов на сайте госзакупок, займется ООО "Империал".
Именно эта фирма значится победителем соответствующего аукциона. Еще одним участником тендера значится ООО "Монолит". Обе компании предложили провести работы за 2 924 999 рублей, однако контракт планируется заключить с "Империалом".
Начальная стоимость контракта, напомним, составляла 2 999 999 рублей. Таким образом, на стадии проведения аукциона удалось сэкономить 75 тысяч бюджетных рублей.
Сами работы связаны с текущим ремонтом внутренних помещений здания краевого правительства, расположенного на проспекте Ленина, 59.
Строителям, в частности, предстоит заняться разборкой плинтусов, покрытий полов, проолифкой деревянных поверхностей, устройством покрытий из линолеума, сплошным выравниванием штукатурки, оклейкой обоями стен с дальнейшей покраской, разборкой и устройством подвесных потолков.
Ранее сообщалось, что по условиям заказчика ремонт в помещениях правительства региона должен быть завершен не позднее 16 декабря текущего года.
Комментарии
пусть сами на выходных приходят да белят и красят ...всю казну уж разграбили бездельники
24.10.2017 14:23
- гость -
пусть сами на выходных приходят да белят и красят ...всю казну уж разграбили бездельники
Зря ты так, казну не грабят, а осваивают, и не надо к нашим цепляться, вон Васильеву с "Табуреткиным" вспомни!!!
24.10.2017 14:32
- гость -
К Вашим?
Что вас всех разоблачили и посадили.
И вообще, краевая администрация могла бы и без ремонта пожить.