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Алтайский край получит 480 млн руб. на достройку туберкулезного диспансера

, ИА "Амител"
Средства будут приходить в регион в течение трех лет

Фото: arnapress.kz

Алтайский край получит в период с 2018 по 2020 год из федерального бюджета 480 млн рублей на достройку нового краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 23 октября, сообщил депутат Госдумы от региона, единоросс Валерий Елыкомов.

"Алтайский край попал в программу развития здравоохранения с 2018 по 2020 год и получил 480 млн рублей на достройку противотуберкулезного диспансера. Деньги будут выделяться поэтапно: в 2018 году — 150 млн, в 2019 — 180 млн, в 2020 году — 150 млн рублей", — цитирует Елыкомова информагентство ТАСС.

Заявку на эти средства регион подал еще весной 2017 года, но на текущий год средства выделить не успели.

Строительство объекта началось еще три года назад. Регион вложил в это 764 млн рублей. На достройку требуется 829 млн рублей, эти средства будут выделены из краевого бюджета. Еще 486 млн — на оснащение диспансера медоборудованием.

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Достраивать объект будет компания "Селф".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.10.2017 14:30
iOne

Так а че может и "Стройгаз" достроил бы раз денег дадут

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