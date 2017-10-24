III Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму проходит в Алтайском крае с 24 по 26 октября. В первый день в Алтайском бизнес-инкубаторе прошла дискуссия на тему "Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортной сферы региона". Самой зрелищной частью форума должен стать чемпионат СФО по массажу.

Замдиректора департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Елизавета Сафронова сообщила журналистам, что оздоровительный и медицинский туризм стоит в приоритете у министерства. Кроме того, ведомство положительно оценивает опыт Алтайского края в части развития государственно-частного партнерства в этой сфере, а также строительства новых объектов. "Могу сказать, что та же "Белокуриха-2" очень важна для нас", — добавила Сафронова.

Между тем собеседница дала понять, что за последние пять лет в части оздоровительного туризма большого оживления в стране не наблюдается. Каждый раз прирост составляет скромные 100-300 тысяч человек. Так, в 2016 году данными услугами воспользовались 6,4 млн клиентов. При этом потенциал у отрасли есть, полагает Елизавета Сафронова. В первую очередь за счет растущего въездного туризма, часть потока от которого можно было бы перенаправить в "русло" оздоровительного туризма.

Также в настоящее время Минздрав разрабатывает стратегию развития санаторно-курортного комплекса на 2018-2025 годы. Документ предполагает среди прочего улучшение инфраструктуры, сервиса, популяризацию данного направления у населения.

Председатель ассоциации оздоровительного туризма, член совета директоров "РЖД-здоровье" Елена Трубникова рассказала, что в последующие дни форума специалисты займутся тем, что попробуют развенчать ряд мифов вокруг оздоровительного туризма. "Например, что говорит мужчина в возрасте 45-50 лет, когда семья ему предлагает поехать в санаторий: "Я что — старый, я что — больной? Никуда не поеду, — набросала типичный портрет курортного "отказника" участница форума. — Между тем санаторно-курортное лечение на самом деле показано многим. У нас же принято думать, что для этого нужно сильно заболеть. Здесь самое главное, что называется, продать этот продукт самому себе. Внушить, что я поеду улучшить свое здоровье. К сожалению, многие у нас даже не задумываются о профилактике".

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Более того, "курортный нигилизм", по словам Трубниковой, проявляется еще и в том, что многие сотрудники компаний, чьи работники выгорают эмоционально и физически, отказываются от путевок в санатории, даже когда работодатель их софинансирует. Это происходит не только потому, что человеку трудно себе признаться в необходимости поехать пролечиться, но и потому, что ему жаль тратить две недели на санкур. Плюс многие трудоголики просто не умеют толком расслабляться, поэтому здесь отлично подошел бы массаж, напомнила Елена Трубникова.

На форуме подписано соглашение о сотрудничестве между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Ассоциацией оздоровительного туризма. Документ предполагает совместную деятельность сторон по развитию и продвижению оздоровительного туризма.