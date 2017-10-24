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В Барнауле объявили поиски молодых футбольных талантов

, ИА "Амител"
В преддверии футбольного чемпионата "Лига.БРО" в краевой столице состоятся товарищеские матчи

Фото: пресс-служба СК "Темп"

Футбольный чемпионат под названием "Лига.БРО" стартует в Барнауле в ноябре в манеже СК "Темп" — в преддверии турнира, призванного отыскать спортивные таланты, пройдет серия товарищеских матчей.

Чемпионат объединит шесть молодежных команд в возрасте до 22 лет. Тренировать команды будут известные барнаульские тренеры, работавшие в профессиональных футбольных клубах.

В преддверии начала турнира команды-участники проведут товарищеские матчи, в рамках которых выстроят оптимальные сочетания игроков. Первый подобный матч прошел в Барнауле 20 октября между дружинами тренеров Станислава Карингина и Сергея Рехтина.

Итоговый счет встречи – 2:5 в пользу подопечных Сергея Рехтина.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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