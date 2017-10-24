Читатели портала Amic.ru обозначили свое отношение к намерению телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на должность президента в 2018 году. Большинство из принявших участие в опросе на портале высказались на этот счет довольно критично.
Всего в исследовании приняли участие 759 человек. Сразу 53 % респондентов (404 читателя) были категоричны, выступив за то, чтобы Собчак продолжала вести свое ток-шоу. Еще 13 % (105 человек) заявили о том, что они не имеют ничего против светской львицы, но у нее все равно мало шансов на успех. 11 % (84 респондента) оказались не прочь проголосовать за Ксению Собчак, но только в качестве альтернативы графе "против всех", отсутствующей в бюллетене.
9 % (72 человека) опрошенных не намерены в принципе идти на избирательные участки 18 марта 2018 года. 6 % (47 проголосовавших) открыто причислили себя к сторонникам Собчак, а 5 % (44 человека) готовы отдать ей свой голос как новому лицу на "политической сцене". Наконец, лишь три человека (менее 1 %) поддерживают намерения телеведущей, исходя из гендерного принципа.
Комментарии
6 % (47 проголосовавших) открыто причислили себя к сторонникам Собчак,
Приколисты.
Читателей здесь нет, есть только писатели. Читать то сейчас у вас нечего.
15:30, даже жирика ей не победить. У него 6,22 %
9 % (72 человека) опрошенных не намерены в принципе идти на избирательные участки 18 марта 2018 года
типа явка будет 90% ))
23% и это при том, что любой может поливать Ксению грязью, в отличии от вождя, а также этот процент только по ее заявлению!!! А что будет если допустят до выборов?! На первых же дебатах порвет гаранта как тузик грелку! Ежели, конечно, не заставят в поддавки играть...
После того как неДимон набрал 70%, как можно серьёзно относится к выборам?
могу выдать литров 5 бенза, я человек не богатый, но поделюсь.
Голосуем все! Вот смеху то будет!
Какие все таки наивные люди, серьёзно говорящие о не возможности голосования за Собчак. А Вы проголосуйте! Давайте мы все проголосуем, за то до Вас, твердолобых, дойдет, что Владимир Владимирович наш пожизненный президент!
-А что,отец,кандидаты от оппозиции есть?
-Кому и кобыла кандидат.
кто то еще не наигрался в заказные матчи с нашим государством? Это очень плачевно заканчивается, так и у Ксюши есть договоренность, нарушит - плохо кончит.
У этого вашего Владимира Владимировича даже смелости не хватает фамилию Навальный в слух сказать. Если так пойдёт дело дальше, то он точно пожизненным президентом станет
Где Навальный?
24.10.2017 16:02
- гость -
-А что,отец,кандидаты от оппозиции есть?
-Кому и кобыла кандидат.
Да хоть даже за нее проголосую, всяко хуже не будет, и так уже в.. шоколаде по самые стразы. А то как в той "шутке" - Да хватит спорить кто при ком родился! Умрем то мы все при одном человеке.
16:12, голосовать за клоунов, это признать, что тебя там наверху за тупую скотину считают.
Цирк с конями
24.10.2017 16:04
- гость -
а зачем ему всякую гадость вслух произносить?
причём тут "смелость"?
ему зачем вообще внимание на этот прыщ обращать?
Ололёша - повелитель школоты, вот пускай школота его и обсуждает.
Получил налог на квартиру, вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вот я точно не пойду за Путина голосовать!
24.10.2017 16:33
Витёк
иди за ксюшу голосни
ЗЫ а вообще этот баян второй день кто-то постит про выросший налог
Вся процентовка результатов выборов в разрезе претендентов, территорий, участков, полов и прочих различий уже давно рассчитана и утверждена кем следует. Результат известен. Главное, чтобы избирком не забыл, что 146% не бывает.
гость - так уже в.. шоколаде по самые стразы.
Это на работу на машине, кушаете сытно, одевае есь модно и всегда ноете???))
16.52 идите избирком проверять, человеческая глупость безгранична,да и с внимательностью у народа проблемы