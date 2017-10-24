Сергей Катаманов избран главой Родинского района Алтайского края. Решение было принято на сессии во вторник, 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Катаманов был избран депутатами Родинского районного Совета. До избрания на этот пост он был главой администрации Родинского района.
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Осуществлять свои полномочия Сергей Катаманов будет на постоянной основе в течение пяти лет. До сентября 2017 года эта должность называлась иначе — глава администрации Родинского района. Катаманов стал главой администрации в 2012 году, до этого с 2008 по 2011 год возглавлял Родинский райсовет депутатов, был депутатом краевого парламента.
Сергей Григорьевич Катаманов родился 17 августа 1959 года в селе Вознесенка Родинского района. Доктор сельскохозяйственных наук.
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