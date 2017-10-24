Фото: правительство Алтайского края

Промышленным предприятиям Алтайского края в области сельскохозяйственного машиностроения поставлена задача до 2022 года увеличить производство на треть, а также завоевать российский рынок. Об этом сказал во вторник, 24 октября, на заседании правительства губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В частности, обсуждалось принятие двух региональных программ, касающихся развития сельскохозяйственного машиностроения, а также развития производства и внедрения композиционных материалов и изделий из них на территории региона. Обе эти подпрограммы вошли в проект государственной программы Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Объем финансирования программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроения" на период 2018 — 2022 годов составляет 125 миллионов рублей, а подпрограммы "Развитие производства и внедрения композиционных материалов" — 67,5 миллиона рублей.

Выступая на заседании, Александр Карлин поставил задачу перед промышленными предприятиями Алтайского края в ближайшие годы завоевать рынок. Глава региона отметил, что с 2005 года рост объема промышленного производства в Алтайском крае сложился на уровне 166,2%, а среднегодовой темп роста — около 105%, что почти в три раза превышает среднероссийский уровень за аналогичный период.

"Перед промышленными предприятиями стоит цель сохранить завоеванные рыночные позиции и продолжать планомерно развиваться. В качестве приоритетов нашей промышленной политики на среднесрочную перспективу мы должны видеть развитие инноваций в промышленном секторе. Процесс активного создания инновационных площадок в виде индустриальных парков с предоставлением преференций их резидентам становится одним из главных инструментов государственной поддержки перспективных предприятий. Мы также должны уделять этому повышенное внимание", — отметил губернатор.

Александр Карлин уверен, что предприятия могут быть конкурентоспособными, если они ориентированы на внедрение инновационных технологий. При этом важно не забывать заниматься импортозамещением.

Начальник регионального управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов, выступая с докладом, сообщил, что Алтайский край к 2023 году намерен увеличить выпуск сельскохозяйственной техники на треть — до 10,6 тыс. единиц в год.

"В предыдущие несколько лет мы ежегодно росли в разы и по объемам производства, и по инвестициям. Но не надо расслабляться, учитывая, что на 2018 — 2022 годы мы ставим план прирасти на треть", — отметил он.

Локтюшов уверен, что в ближайшее время государственная поддержка будет увеличена в несколько раз, что позволит привлечь дополнительно десятки миллионов рублей.

Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов во время заседания правительства заявил, что сумма на развитие сельхозмашиностроения предусмотрена в проекте бюджета региона на 2018 год. В текущем году, к слову, было выпущено более 9 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше 14 миллиардов рублей. За 2016 год в России было произведено сельхозтехники на 85 млрд рублей, из них 12,5 млрд рублей, или около 14% — это алтайская техника.

Ранее губернатор Александр Карлин заявлял, что каждая шестая единица сельхозтехники в России произведена именно в Алтайском крае.