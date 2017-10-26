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Восемнадцать мне уже: что в России можно делать с 18 лет

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Тест от Amic.ru в честь нашего восемнадцатилетия

"Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде — 18 мне уже", — помните эту песню группы "Руки Вверх"? 30 октября порталу Amic.ru исполняется 18 лет. Нам теперь можно всё или почти всё. А вы знаете, что именно разрешено делать с 18 лет? Проверьте свои знания в нашем тесте. Первые 18 человек, которые правильно ответят на все вопросы, получат по бутылке шампанского. Мы бы рады дарить его всем, но по закону сможем только тем, кому уже есть 18 лет. Так что просим в начале теста указать ваше имя и возраст. Получить подарок можно будет только по паспорту, чтобы мы могли проверить, что вы на самом деле совершеннолетний.

 
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.10.2017 08:45
Пленный

Первое что надо делать это Думать.

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