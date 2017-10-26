"Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде — 18 мне уже", — помните эту песню группы "Руки Вверх"? 30 октября порталу Amic.ru исполняется 18 лет. Нам теперь можно всё или почти всё. А вы знаете, что именно разрешено делать с 18 лет? Проверьте свои знания в нашем тесте. Первые 18 человек, которые правильно ответят на все вопросы, получат по бутылке шампанского. Мы бы рады дарить его всем, но по закону сможем только тем, кому уже есть 18 лет. Так что просим в начале теста указать ваше имя и возраст. Получить подарок можно будет только по паспорту, чтобы мы могли проверить, что вы на самом деле совершеннолетний.
Комментарии
Первое что надо делать это Думать.