Фото: likeni.ru
"Почта России" не сумела вовремя доставить в лондонский офис мессенджера Telegram запрос ФСБ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщил адвокат Павел Чиков, который представляет интересы Telegram.
"12 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля", — рассказал юрист, уточнив, что заказное письмо от ФСБ РФ на имя гендиректора Telegram поступило на почту 14 июля.
Напомним, что ранее мировой суд Мещанского района Москвы наложил штраф на Telegram Messenger LLP в размере 800 тысяч рублей в связи с отказом исполнить запрос ФСБ.
Между тем сообщается, что "Почта России" уже принесла извинения за ненадлежащее исполнение услуги.
Комментарии
Пусть теперь почтарф 800 тысяч рублей платит
А-а-а-а-а-а-а !!!!!
Почта России" не сумела вовремя доставить в лондонский офис мессенджера Telegram запрос ФСБ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей.
Это фиаско, братан! (с)
15:48
Фиаско - факт вашего зачатия.
Овощи...
Послали бы гонца с берестой на вороном , всяко лучше вышло бы...
Нужно было это запрос через Телеграм отправить.
24.10.2017 16:08
- гость -
15:48
Фиаско - факт вашего зачатия.
Овощи...
Сам ты...редиска - нехороший человек
письмо доставлялось 7 дней. из них часть отняла таможня и почта Великобритании. Зря вы на почту России наезжаете.
24.10.2017 16:45
- гость -
Нужно было это запрос через Телеграм отправить.
Умом Россию не понять!
Аршином общим не измерить !
ну как бы отправители тоже ноги в кровь не сбили, спеша на почту отправить послание...