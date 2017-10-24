В интернете появилась петиция с требованием запретить строительство гипермаркета в Барнауле на территории бывшего сереброплавильного завода. Автор обращения — гражданский активист Егор Галкин, представляющий городское сообщество "Шпиль".
"В настоящий момент новые владельцы исторического объекта разрабатывают и усиленно продвигают проектные предложения для строительства торгового центра на территории "Спички", — говорится в обращении на платформе Change.org.
Отмечается, что разработан проект зон охраны, который допускает максимально близкое расположение торгового центра к историческим заводским постройкам. Составители петиции уверены, что это не только нарушит целостность архитектурного ансамбля, но и угрожает сохранности самого исторического памятника, настаивает автор документа.
Добавим, на момент публикации петицию подписали менее 100 человек.
Ранее архитектор Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко написали письмо министру культуры страны Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в судьбу территории бывшего сереброплавильного завода в городе Барнауле.
Отметим, 2 ноября в Барнауле пройдут публичные слушания по поводу судьбы территории сереброплавильного завода. Активисты, добивающиеся запрета строить ТЦ на территории "Спички", опасаются, что слушания отменят, как это, например, случилось с аналогичным мероприятием по теме Генплана Барнаула, когда зал просто не вместил всех желающих.
Архитектор Александр Деринг, который курирует проект барнаульской "Спички", рассказывал, что через несколько месяцев будет презентована концепция развития территории бывшего завода. "Мы называем это ТЦ, но я стараюсь так не говорить, это новое коммерческое сооружение. Я не могу утверждать на все 100 процентов, что оно появится и все будет так, как задумал собственник, но я знаю их желание, кроме того, я считаю, что такое здание должно быть на этой территории. Но о его размерах, габаритах и строительстве можно будет говорить, когда определятся с участком, параметрами и прочим", — говорил Деринг.
Комментарии
Кому нужна эта "спичка"?
"Барнабат" - это чтоб с Ленинского проще до Ленты идти было. Все встает на свои места)))
Смотри ка, как закипишились. А когда памятник архитектуры зарастал и разваливался много лет, что то никому дела небыло.
действительно, что за достопримечательность такая? если на выходных туда приехать, то можно посетить увлекательную экскурсию? Интересно провести день?
Что вы за моду взяли. Назовем лес - реликтовым и будем ныть... от этого страшного слова лес становится еще жальче?
Возьмем грудку кирпичей - затянем песню об исторической важности "спички". Так то 120 миллионов спичек делало за смену(в лучшие годы) из реликтового леса, может надо его сравнять с землей за это варварство?
24.10.2017 16:51
- гость -
Памятник какой архитектуры?
Колхозаны, брысь под лавку! Понятно, что вам, пришлым, плевать на Барнаул и его историю, вы и в своей-то деревне не нагнулись, чтоб собственный огород прополоть - бросили все и рванули в город легкой жизни искать. Ну так пейте свое пиво и не мешайте тем, кому не все равно, что будет с городом и краем.
Много лет нам говорили, что вот-вот разовьется туркластер в Барнауле. И ломается турист любоваться на уникальный памятник архитектуры. В новостях сколько сюжетов было. Да про тот же Арбат...
А сейчас получается, 300 млн на аллею между рынком который Мудрику обещали ни за что не отдать и Лентой, против которой вроде главный архитектор и против но не очень )))
16:58
С чего это вы решили, что вам можно высказывать свою точку зрения, а другим нет?
Ой,двоюродного братца научил Женя ракшин,как зубатиться.
Тролли несчастные!
24.10.2017 17:05
Павел
Ой,двоюродного братца научил Женя ракшин,как зубатиться.
Тролли несчастные!
Можно подробнее ???
24.10.2017 16:58
- гость -
Вот плохо что ты историю не знаешь. И хорошо работать можешь только ртом.
Ответь на вопрос: что за достопримечательность такая? если на выходных туда приехать, то можно посетить увлекательную экскурсию? Интересно провести день?
Место историческое,а власти позволяют этим мажорам творить все,что вздумается их безразмерному карману.
Все равно, что захотят то и сделают. У них деньги-деньги решают все в наше время.
Предлагаю дописать в петицию, что это реликтовые останки спичечного завода!!!
Вот купил дом(землю) в барнауле. Ему почти 90 лет. И Сральник стоит, ему не меньше. Буду все ломать и строить новое. Куда отправить адрес, что бы пришли помитинговали против разрушения истории, и засыпания реликтовой выгребной ямы?
24.10.2017 17:08
Павел
Что исторического в этом месте? На нем изнасиловали Колчака? под ним старое городской кладбище? Расстрел революционеров?
24.10.2017 16:56
- гость -
Так то 120 миллионов спичек делало за смену(в лучшие годы) из реликтового леса
-------------------
Барнаульская спичечная фабрика делала спички из привозной осины. Возможно, поэтому и обанкротилась в перестройку из-за привозного сырья