Пятая часть пользователей общественного транспорта Барнаула перешла на оплату проезда транспортной картой, остальные продолжают рассчитываться наличными. Такие данные по итогам года работы системы приводит руководитель МУП "Центртранс" Барнаула Юлия Дорохова в эфире телеканала "Россия 24. Алтай".
"Количество поездок с использованием транспортных карт ежемесячно составляет 21-23 % от общего пассажиропотока, в то время как в других городах этот показатель в первый год работы не превышал 10 %", — сообщила Юлия Дорохова.
Всего в месяц пассажиропоток составляет 6-7 млн поездок.
Система безналичного расчёта в общественном транспорте Барнаула заработала 1 декабря 2016 года. Сегодня эта система внедрена в 577 единицах общественного транспорта (145 трамваев, 52 троллейбуса, 380 автобусов большой вместимости), это 61% от общего числа общественных транспортных средств Барнаула. Нет ее только в 370 автобусах малой вместимости.
Всё о транспортных картах читайте в спецпроекте Amic.ru "Электронный проездной".
В августе стали доступны брелоки для оплаты проезда. Скоро будет запущена опция пополнения счета карты через интернет. В будущем рассматривается возможность оплаты проезда телефонами и банковскими картами.
Комментарии
В будущем рассматривается возможность оплаты проезда телефонами и банковскими картами.
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В 2235 году?
Каждый пятый барнаулец платит картой в общественном транспорте
Пятая часть пользователей общественного транспорта Барнаула перешла....
то есть с точки зрения редакции 100% жителей Барнаула пользуются услугами общественного транспорта....
Можно написать, что 80% барнаульцев игнорируют транспортные карты, как вещь бесполезную. Более того, вредную, ибо на эти средства можно было закупить новые трамваи и троллейбусы, что действительно нужно и городу, и горожанам.
16:00
Сами же пишите, сами же не читаете
Пятая часть пользователей общественного транспорта Барнаула перешла....
Часть пользователей, а не Барнаульцев!