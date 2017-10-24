Фото: web2ua.com
Полиция в Барнауле ведет розыск водителя, который сбил на улице Взлетной пешехода и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место в 23:10 у дома №24 еще 18 октября.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода – мужчину 1985 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.
В связи со случившимся полицейские разыскивают отечественный автомобиль (предположительно это "Лада Приора") в кузове светлого (вероятно, серебристого) цвета.
Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 393- 544, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии