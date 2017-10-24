Работники МУП "Теплосеть г. Камень-на-Оби" смогли получить долги по заработной плате более чем в 1,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
Каменская межрайонная прокуратура Алтайского края провела проверку на предприятии. Выяснилось, что за август 2017 года перед 110 работниками сформировались долги по зарплате в размере 1,1 млн рублей.
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).
В суд было направлено 110 заявлений о взыскании задолженности.
Задолженность была погашена полностью.
Комментарии
1100000 \ 110 =
В Камне не был никогда ( Слава богу, ну или кому там)
Но что-то мне подсказывает, что у руководителя данного МУП автомобиль стоит дороже
24.10.2017 17:12
iOne
нету у этого МУП в данный момент руководителя. И вообще с тепловым хозяйством в городе на данный момент ситуация на грани ЧС. Спасает теплый октябрь.
Пора бы прокуратуре наконец заняться Ф.Н. Найденым и его приспешниками
А СР, которая в прошлом году праздновала небывалую победу на выборах в Камне и Каменском районе, стоит признать, что они полностью слились. На все 146%.
Исчерпывающе !!!