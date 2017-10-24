Фото: zlobodnevno.com
Жительницу города Алейска приговорили к 160 часам обязательных работ за ложный донос о совершении преступления, сообщили в краевой прокуратуре.
Во время суда было установлено, что женщина, будучи пьяной, ночью шла по городу, спотыкаясь и падая на землю. В итоге у нее пропала сумка.
На следующий день она обратилась в полицию с ложным заявлением о совершении в отношении нее преступления. В частности, она заявила, что ей причинили телесные повреждения, а сумку похитили.
"В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что никакого преступления в отношении нее не совершалось", — добавляют в надзорном ведомстве.
На ложный донос жительница Алейска пошла, чтобы правоохранители нашли ее сумку.
Комментарии