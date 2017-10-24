Рубцовчанка украла полмиллиона рублей по подложным документам

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Главбух одного из образовательных учреждений Рубцовска приговорена к условному сроку лишения свободы за мошенничество, посредством которого она похитила 500 тысяч рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, весной прошлого года женщина вносила заведомо недостоверные сведения о сумме денежных средств, якобы полагающихся ей к выплате в качестве заработной платы. Она изготавливала подложные документы и направляла их электронной почтой в банк для зачисления средств на счета сотрудников организации, включая свой банковский счет.
В итоге главбух похитила не полагающиеся ей полмиллиона рублей. Суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Комментарии
угу, явно нищенской зарплаты не хватало по мнению местных диванных следопытов