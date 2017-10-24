На озере Большое Яровое в Алтайском крае началось строительство дамбы и укрепление берега для защиты от полигона обанкроченного "Алтайхимпрома". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
"В октябре 2017 года за счет краевого и местного бюджетов на озере Большое Яровое началось строительство дамбы и укрепление берега в тех местах, где вода подступила к полигону", — сообщили в ОНФ.
Общественники давно поднимают тему необходимости ликвидировать накопленный экологический ущерб в районе озера после многолетней работы "Алтайхимпрома".
"Предприятие обанкротилось, но его полигон с токсическими отходами угрожает курортно-оздоровительной зоне", — подчеркнули в ОНФ.
В Народном фронте предложили краевым властям софинансировать мероприятия федеральных целевых программ "Ликвидация накопленного экологического ущерба в Российской Федерации" и "Обеспечение химической и биологической безопасности населения".
Власти поддержали эту идею, однако пока не удалось получить федерального финансирования.
Комментарии