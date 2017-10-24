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Приговоры суда, вынесенные в отношении шестерых жителей Славгорода, которые занимались выбиванием мнимых долгов, вступили в силу, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве указывают, что преступники вымогали деньги у граждан на протяжении нескольких лет.
"В случае если человек, у которого вымогали деньги, не мог передать их преступникам, этот "долг" переводили на его родственников или друзей. Так и не получив указанные деньги, осужденные битами и палками избили мужчину, стреляли в него за то, что тот вступился за одного из своих знакомых. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью", — уточняют в прокуратуре.
Кроме того, злоумышленники совершили нападение на одного из местных бизнесменов, открыв по нему огонь из карабина и пистолета. Предприниматель сумел оказать сопротивление, но в итоге получил вред здоровью средней тяжести.
Также двое злоумышленников избили и изранили ножом в магазине мужчину, который сделал им замечание за ругательства матом.
По совокупности преступлений обвиняемых приговорили к реальному лишению свободы на срок от восьми лет и двух месяцев до 12 лет.
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