Быстрое замедление инфляции создает риски для банков. Такое заявление на форуме "Россия зовет" сделал глава Минфина Антон Силуанов, передает "Прайм".
"Снижение инфляции создаёт риски особенно для финансовых институтов, в том числе и для банков", — сказал Силуанов.
В то же время снижение ставок и инфляции расширяет возможности для привлечения ресурсов и роста кредитной активности.
Антон Силуанов выразил надежду, что Центробанк и дальше будет снижать ключевую ставку.
ЦБ дает инфляционный прогноз на 2017 год на уровне 3,5-3,8 %.
Комментарии
Уф, как из душа окатило. А я уже подумал, для людей плохо, что инфляция снизится.
Вообще как измена родине, звучит данное высказывание министра
Если в экономика жива, то инфляция должна быть равна или чуть больше процентных ставок по кредитам. Если инфляция меньше, то это явный признак проблем с платежеспособным спросом... Если ничего не менять, то следующим этапом рецессии будет дефляционный коллапс, после которого рухнет фсе.