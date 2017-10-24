Фото: vesti.az
Португалец Криштиану Роналду второй раз подряд удостоился награды лучшего футболиста года по версии FIFA.
Конкуренцию форварду мадридского "Реала" составляли аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Барселону", и бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.
Однако в итоге награда досталась 32-летнему Роналду, который в 2017 году в составе "Реала" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Сам футболист отметил, что испытывает удивительные чувства в связи с тем, что вновь получил награду.
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