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На юге среди сосен: фотопрогулка по барнаульскому посёлку Южный

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Чем живёт самый большой поселок городского типа в Алтайском крае

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Портал Amic.ru продолжает прогуливаться по разным уголкам краевой столицы в рамках рубрики "Барнаул вдоль и поперек". В этот раз мы отправились в посёлок Южный.

История Южного началась со строительства в 1959 году Алтайского приборостроительного завода "Ротор", на котором выпускали навигационные приборы для морских судов, в том числе и для подводных лодок. Благодаря ему Алтайский край стал иметь прямое отношение к морским рубежам страны.

Тогда Южный был рабочим поселком конструкторов и инженеров. Сейчас является самым большим по численности населения посёлком городского типа в Алтайском крае.

В последнее время из Южного приходят новости об издевательствах над животными. Еще в сентябре жители поселка подняли тревогу из-за того, что начали находить трупы замученных котят, собак и голубей. А затем неизвестные посреди бела дня перед подъездом жилого дома на глазах маленьких детей повесили двух котов. Также недалеко от детской школы искусств №4 был найден растерзанный ёжик.

В полиции поселка Южный расследуют уголовное дело о жестоком обращении с животными, однако найти причастного или причастных пока не получается.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

25.10.2017 07:32
- гость -

У меня в подъезде ремонт сделали, так через 5 лет всё отвалилось и облезло. Смотрю я на Ленина и удивляюсь. Его ведь точно не 5 лет назад туда прилепили, а он ещё цел.

0  0
25.10.2017 08:09
- гость -

Провода там со всех сторон Ленина?

0  0
25.10.2017 08:26
- гость -

а что так прошлись то по ул.дзержинской то,могли и в глубь заглянуть,а то всякий убогий шлак сняли старых домов

0  0
25.10.2017 08:28
жизнь прекрасна

Такое впечатление, что Южный такая дыра. На Силикатном гораздо интересней и современней. Действительно Южный украшает только один Ленин.

0  0
25.10.2017 08:32
- гость -

0  0
25.10.2017 08:35
Татьяна

Жаль, что нет фото ямищи между домами № 1 и 3 по улице Белинского...

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