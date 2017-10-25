фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Портал Amic.ru продолжает прогуливаться по разным уголкам краевой столицы в рамках рубрики "Барнаул вдоль и поперек". В этот раз мы отправились в посёлок Южный.
История Южного началась со строительства в 1959 году Алтайского приборостроительного завода "Ротор", на котором выпускали навигационные приборы для морских судов, в том числе и для подводных лодок. Благодаря ему Алтайский край стал иметь прямое отношение к морским рубежам страны.
Тогда Южный был рабочим поселком конструкторов и инженеров. Сейчас является самым большим по численности населения посёлком городского типа в Алтайском крае.
В последнее время из Южного приходят новости об издевательствах над животными. Еще в сентябре жители поселка подняли тревогу из-за того, что начали находить трупы замученных котят, собак и голубей. А затем неизвестные посреди бела дня перед подъездом жилого дома на глазах маленьких детей повесили двух котов. Также недалеко от детской школы искусств №4 был найден растерзанный ёжик.
В полиции поселка Южный расследуют уголовное дело о жестоком обращении с животными, однако найти причастного или причастных пока не получается.
Комментарии
У меня в подъезде ремонт сделали, так через 5 лет всё отвалилось и облезло. Смотрю я на Ленина и удивляюсь. Его ведь точно не 5 лет назад туда прилепили, а он ещё цел.
Провода там со всех сторон Ленина?
а что так прошлись то по ул.дзержинской то,могли и в глубь заглянуть,а то всякий убогий шлак сняли старых домов
Такое впечатление, что Южный такая дыра. На Силикатном гораздо интересней и современней. Действительно Южный украшает только один Ленин.
Жаль, что нет фото ямищи между домами № 1 и 3 по улице Белинского...