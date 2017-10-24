Фото: kak-y.ru
Журналистка Ксения Собчак представила публике руководителя своего предвыборного штаба в рамках президентской кампании.
"Приветствуйте: Игорь Малашенко. Он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ", — заявила Собчак в ходе своей пресс-конференции 24 октября.
Напомним, 18 октября популярная телеведущая заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году в качестве кандидата.
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Свою персону в рамках предстоящей политической кампании Собчак охарактеризовала формулой: "Я — кандидат "против всех".
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