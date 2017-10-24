Неизвестные забросали красную дорожку на входе в кинозал, где прошел премьерный показ уже ставшего скандальным фильма Алексея Учителя "Матильда". Подробности сообщает "РЕН ТВ".
Премьерный показ "Матильды" прошел во вторник, 24 октября, в здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Фекалии в спичечных коробках, разбросанные по красной дорожке, пронесли неизвестные. То же "недоразумение" было обнаружено и около гардероба театра. Правда, все зрители и члены съемочной группы уже находились в зале и перфоманса не лицезрели.
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Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя рассказывает о романтическом увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской.
Эта картина получила скандальную известность задолго до выхода на экраны. Все началось с заявлений депутата Госдумы, бывшего прокурора Республики Крым Натальи Поклонской о недопустимости "оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда".
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В последнее время почти любое сообщение о фильме связано с ее именем.
Комментарии
Русский бунт - бессмысленный и беспощадный
Так уж и неизвестные? Это сделали няшные фекалоиды, какие сомнения?
Какой-то стремный способ пиара выбрали
Кто-то же потрудился, навалил (созвучно с фамилией) готовился к акции. А может поликлинику грабанули?
Народный депутат Поклонская пользуется реальной поддержкой и пониманием в современном российском обществе. Молодец, внесла новые мысли и понимание. Настоящий народный избранник.
Странное кино, раз люди несут на него фекалии.
19:20, причём тут кино если у людей с головой явные проблемы? Разве будет здоровый человек паковать г*вно в коробки и раскидывать их?