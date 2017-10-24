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Данные о несвоевременной доставке письма основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову опровергли в "Почте России", передает ТАСС.
В госкомпании заявили, что корреспонденция поступила вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру.
В "Почте России", в частности, заявили, что письмо было сдано 14 июля, покинуло Россию 18 июля, а 19 июля его доставили в Великобританию. Адресат же, по информации госкомпании, получил письмо 21 июля.
"Письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за семь дней", — подчеркнули в почтовом ведомстве.
Напомним, ранее мировой суд Мещанского района Москвы наложил штраф на Telegram Messenger LLP в размере 800 тысяч рублей в связи с отказом исполнить запрос ФСБ.
Адвокат Павел Чиков, который представляет интересы Telegram, заявил, что "Почта России" не сумела вовремя доставить в лондонский офис мессенджера Telegram запрос ФСБ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей.
Комментарии
Уж что-что, а опровергать эти ребята умеют профессионально. Я вот последний раз когда с ними пытался разобраться вообще так крайних и не нашёл, но было очень забавно. Они ведь ещё и вину переложить постоянно пытаются. А потом коронка: " Да вы знаете сколько мы получаем"
Дуров оказывается интернет-телефонией не пользуется, переписывается почтой по-старинке. Вон оно че, Михалыч!