Крым принадлежит Украине, заявила телеведущая и пока еще не кандидат в президенты России Ксения Собчак на своей пресс-конференции.
"С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать", — цитирует Собчак "Ридус".
При этом она назвала Украину важным партнером России, с которым РФ должна вести диалог.
Высказалась она и о действующем президенте Владимире Путине. Разумеется, корректно.
"Для кого-то Владимир Путин — прежде всего тиран и диктатор, для кого-то — правитель, который сохраняет русский мир и поднял Россию с колен. Для меня прежде всего это человек, который помог моему отцу, практически спас от смерти. Поэтому я не собираюсь оскорблять Путина как человека. Но это не значит, что мне нравится то, что делает Путин-политик", — сказала она.
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Кстати, стало известно, что штаб Собчак возглавит политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, муж светской львицы Божены Рынски.
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