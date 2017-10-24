Вторник, 24 Октябрь, 21:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,59
€ 67,69
Brent
$ 50,5
11°
Обь
90см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Ученым обещают повысить среднюю зарплату до 110 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Это не означает, что столько будет получать каждый ученый: у кого-то зарплата составит 150 тысяч рублей, а у кого-то - 70 тысяч

Фото: vladtime.ru

Как сообщает "Российская газета", сумму в 110 тысяч рублей в четвертом квартале этого года получит "средний" ученый, который работает в академических институтах Москвы. А, например, для ученого, который трудится в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, средняя зарплата поднимется примерно до 36 тысяч рублей.

Почему такой разброс? По словам председателя профсоюза РАН Виктора Калинушкина, это повышение связано с выполнением майских указов президента РФ, которые предусматривают в четвертом квартале этого года рост средней зарплаты научных сотрудников до 180% от средней по региону, а в 2018 году — до 200%. Понятно, что в регионах с низкой средней зарплатой и прибавка для ученых будет ниже.

Конечно, рост средней зарплаты не означает, что ее будет получать каждый сотрудник института: у кого-то она составит 150 тысяч рублей, а у кого-то — 70 тысяч.

Это повышение зарплат осуществлено Федеральным агентством научных организаций за счет того, что агентству удается привлекать дополнительные бюджетные средства, направленные на повышение оплаты труда ученых. Так, на начало октября этого года дополнительно получено 9 миллиардов рублей, из которых 6,65 миллиарда пойдут на повышение заработной платы ученых.

По итогам второго квартала этого года средняя заработная плата сотрудников научных институтов составила 40,541 рубля. Это на 15% больше, чем за первый квартал текущего года (35,274 рубля). 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:14
Французский поэт подал иск к Киркорову за плагиат на 15 млн рублей 0
20:34
Путин заявил, что Россия постепенно отказывается от призыва в армию 0
20:23
Позицию Собчак по Крыму назвали "ударом по зажившей ране" 0
20:14
Ученым обещают повысить среднюю зарплату до 110 тысяч рублей 0
19:47
Ксения Собчак назвала Крым украинским 0
19:26
"Почта России" опровергла несвоевременную доставку письма Павлу Дурову 2
19:08
Коротко о главном: пожар в "Леруа Мерлен", "Спичка" и новая трещина в парке
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 октября
18:50
Шестеро жителей Славгорода получили сроки за избиение людей и стрельбу 0
18:26
Фекалии в спичечных коробках раскидали на входе на премьеру "Матильды" 9
18:03
Минфин рассказал о минусах быстрого замедления инфляции 4
17:50
Криштиану Роналду второй раз подряд признан лучшим футболистом года 0
17:32
Ксения Собчак представила руководителя своего предвыборного штаба 0
17:26
Озеро Большое Яровое на Алтае защитят от отходов химического производства 0
17:14
Рубцовчанка украла полмиллиона рублей по подложным документам 1
17:05
Работникам каменского МУП погасили долг по зарплате в размере 1,1 млн руб. 5
16:49
ГИБДД в преддверии шторма назвала самые опасные дороги Алтая 1
16:33
Жительница Алейска решилась на ложный донос, чтобы найти свою сумку 0
16:22
Алтайские власти поставили задачу машиностроению завоевать российский рынок 7
16:11
Водитель сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии 0
16:03
Барнаульскую "Спичку" спасают от коммерческой застройки через Сеть 33
15:55
Каждый пятый барнаулец платит картой в общественном транспорте 4
15:32
"Почта России" не смогла вовремя доставить в офис Telegram запрос от ФСБ 12
15:24
Читатели Amic.ru рассказали, готовы ли поддержать Ксению Собчак в 2018 году 23
15:16
Сергей Катаманов переизбран главой Родинского района Алтайского края 0
15:02
Снег, сильный ветер и гололед: на Алтае объявили штормовое предупреждение 0
14:49
В Барнауле объявили поиски молодых футбольных талантов 0
14:33
Специалисты рассказали о "страхах" россиян, игнорирующих санатории 25
14:23
Алтайский край получит 480 млн руб. на достройку туберкулезного диспансера 1
14:13
Стоимость ремонта в правительстве Алтайского края снизилась на 75 тысяч 7
14:06
Новая трещина образовалась на террасе в Нагорном парке в Барнауле 53
13:52
16 человек пострадали в ДТП в Рязани 0
13:40
Выставленный на продажу ТРЦ "Республика" в Барнауле подешевел на 165 млн 3
13:31
Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле? 25
13:21
Троллейбус и Land Cruiser не поделили дорогу в Барнауле 0
13:15
Мэром Красноярска избрали Сергея Еремина 0
13:03
Барнаулец заразился трихинеллезом, отведав медвежатины в Томской области 6
12:56
Собянин рассказал о планах баллотироваться на новый срок 1
12:35
Сотрудник полиции погиб в ДТП с грузовиком в Орловской области 1
12:28
Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии 2
12:17
Трехдневная магнитная буря обрушится на Землю 24 октября 5
12:04
Автомобиль Nissan загорелся посреди улицы в Бийске 0
12:00
Студент АлтГТУ стал призером суперфинала олимпиады по математике 9
11:51
Барнаульская школьница может сесть на 20 лет за сбыт наркотиков 23
11:43
Патрушев соберет в Барнауле глав регионов Сибири обсудить безопасность 8
11:36
Минпромторг затеял борьбу с подделками люксовых брендов 4
11:23
Пожар в неэксплуатируемом здании в Барнауле тушили 36 человек 0
11:14
"Почта России" хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов 23
11:04
Шесть человек вступили в борьбу за пост главы Бийского района 1
10:54
Ревнивый барнаулец сделал инвалидом по зрению знакомого своей жены 13
10:42
Житель Алтайского края зарезал гражданскую жену, застав ее с другим 11
10:31
Российский контрактник убил сослуживца и покончил с собой в Армении 4
10:22
Неслучайная: Светлана Лобода восхитила барнаульцев своим новым шоу 21
10:14
Легендарную "Волгу" со звездой выставили на продажу в Барнауле 8
10:04
Куклачева, Табакова и Бабкину заподозрили в махинации с бюджетными деньгами 28
10:00
Танцевальный поединок между африканцами и русскими состоялся в Барнауле 0
09:53
СМИ сообщили подробности убийства офицером Росгвардии четверых сослуживцев 16
09:38
"Алтай-Пригород" отменил несколько летних электричек 1
09:30
Выставка продуктов питания и напитков пройдет в Новосибирске 0
09:22
Гаражный бокс загорелся в Барнауле в ночь на 24 октября 0
09:15
Какой напиток является полезным 7
09:09
38 пожарных выезжали тушить гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле 9
09:00
"Алтай-Кокс" впервые провел экскурсию по своим цехам 0
08:49
Что такое ООН и зачем создана эта организация? 11
08:40
Счастье в подарок: "Игрополис" готовит сюрприз маленьким именинникам 0
08:30
"Формула М2" развенчала главный миф об обоях 0
08:22
"Живой Алтай": в регионе стартовал ТВ-проект о дикой природе 0
08:04
Производство детской мебели в Алтайском крае выросло почти в 12 раз 7
07:45
Когда граффити – искусство: подборка потрясающих уличных рисунков 3
07:24
Денег много не бывает: дороги Алтая в 2018 году починят на 8,5 млрд рублей 8
07:03
Дом со спортзалом, барбекю и качелями продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 4
06:44
Знакомьтесь, Роман Абрамович: дети, жены и деньги миллиардера в инфографике 52
06:23
От гололеда до +17 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 октября 0
06:01
Первый месяц бесплатно: обустройство платной парковки завершают в Барнауле 6
05:54
Названы десять самых ненадежных иностранных автомобилей 4
03:01
Россияне назвали здоровье главным фактором качества жизни 0
02:01
Поклонскую вновь пригласили прийти и посмотреть "Матильду" 0
01:35
Лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне 10
00:01
Квартиру вице-премьера Рогозина обстреляли неизвестные в Москве 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.