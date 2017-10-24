Как сообщает "Российская газета", сумму в 110 тысяч рублей в четвертом квартале этого года получит "средний" ученый, который работает в академических институтах Москвы. А, например, для ученого, который трудится в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, средняя зарплата поднимется примерно до 36 тысяч рублей.
Почему такой разброс? По словам председателя профсоюза РАН Виктора Калинушкина, это повышение связано с выполнением майских указов президента РФ, которые предусматривают в четвертом квартале этого года рост средней зарплаты научных сотрудников до 180% от средней по региону, а в 2018 году — до 200%. Понятно, что в регионах с низкой средней зарплатой и прибавка для ученых будет ниже.
Конечно, рост средней зарплаты не означает, что ее будет получать каждый сотрудник института: у кого-то она составит 150 тысяч рублей, а у кого-то — 70 тысяч.
Это повышение зарплат осуществлено Федеральным агентством научных организаций за счет того, что агентству удается привлекать дополнительные бюджетные средства, направленные на повышение оплаты труда ученых. Так, на начало октября этого года дополнительно получено 9 миллиардов рублей, из которых 6,65 миллиарда пойдут на повышение заработной платы ученых.
По итогам второго квартала этого года средняя заработная плата сотрудников научных институтов составила 40,541 рубля. Это на 15% больше, чем за первый квартал текущего года (35,274 рубля).
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